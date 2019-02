Contraloría examinará malas decisiones en proyecto Hidroituango

La Contraloría General comenzó a realizar un control excepcional al proyecto Hidroituango para determinar las responsabilidades en las irregularidades de la hidroeléctrica.

Al aceptar la solicitud de varias veedurías para que la Contraloría investigue la situación de Hidroituango. En menos de 5 meses habría una primera información sobre los hallazgos de la Contraloría.



Para ello, la Contraloría dispuso de un equipo de expertos para revisar las condiciones de ingeniería, hidrológicos y todos los elementos que aseguren el buen uso de los recursos públicos invertidos allí.



"La Contraloría evidencia un riesgo de desabastecimiento de energía", advirtió el vicecontralor Ricardo Rodríguez, quien agregó que además en la construcción de uno de los túneles de Hidroituango no contó con el aval de una licencia ambiental.



"En el 2021 el país necesita contar con esa energía y hoy no se sabe si el país podrá contar con eso", dijo Rodríguez.



En este control excepcional se determinarán las pérdidas por los recursos que se han requerido para atender las emergencias ambientales, sociales y ecológicas ante los contratiempos presentados en la construcción de las obras principales del proyecto.



El control excepcional determinará también el presunto detrimento patrimonial a Antioquia, al Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, al municipio de Medellín, a EPM y al patrimonio de la Nación, por presuntas deficiencias en el proyecto Hidroituango.



Las líneas de trabajo serán: revisión de la contingencia del proyecto que comenzó desde abril del 2018, que terminó evidenciando que cuando en un momento se aceleró el llenado no se cumplió la finalidad y el proyecto salió de los ribes de confianza del manejo de los caudales del río.



Habrá además una colaboración con la Procuraduría, que ya abrió una investigación disciplinaria contra la junta directiva de EPM y funcionarios de la Anla por los daños ambientales que ha generado el proyecto.



