Una ineficiencia en la planeación y ejecución de contratos así como en el seguimiento de anticipos pagados a proveedores llevaron a que Satena, la aerolínea propiedad del Estado cuya misión es asegurar la prestación de ese servicio a todos los habitantes de Colombia, pierda plata y se generen, en consecuencia, daños al patrimonio de la nación.



Así lo determinó una auditoría de la Contraloría General de la República liberada a finales de 2022, que evaluó los estados contables, y la gestión presupuestal de la aerolínea hasta el 31 de diciembre de 2021, y que encontró nueve hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen connotación fiscal por $62.283.855 y cinco tienen presunta connotación disciplinaria.



Sobre la plata que se habría perdido, el hallazgo más cuantioso tiene que ver con deficiencias en la planeación y ejecución de un contrato firmado en 2018 con una empresa china para reparar, entre otros, los trenes de aterrizaje de la aeronave Y12, que realizaba vuelos en las pistas más apartadas de las regiones del Amazonas y el Pacifico norte de Colombia.



Ese contrato tenía una fecha de ejecución de cuatro meses, entre junio y septiembre de 2018, pero al 31 de diciembre de 2021, los trabajos de mantenimiento programados seguían sin hacerse y la aeronave estaba parada.



Pero además de los retrasos en ese contrato, en 2018 Satena le pagó a la empresa china un anticipo de más 200.000 dólares y para 2021 aún no se habían adoptado herramientas jurídicas para hacer exigible la entrega oportuna del servicio contratado o el reintegro de los recursos.

Primer vuelo internacional de Satena. Foto: Marco Mosquera - CityTv

Al 31 de diciembre de 2021, dice la Contraloría, “del anticipo girado al proveedor el 31 de mayo de 2018 por 264.317 dólares (764.476.130 pesos), se han amortizado 249.422 dólares (720.937.656 pesos), quedando un saldo de 14.894,65 dóalres (59.297.985,pesos valor actualizado a la TRM del 31 de diciembre de 2021)”, es decir, todo esto generó, de acuerdo al órgano de control, un daño al patrimonio público por 59’297.985 pesos, por lo que la Contraloría reprochó que Satena debió realizar un análisis de los riesgos relacionados con la contratación del servicio y tomar las medidas necesarias para salvaguardar los recursos públicos.



“Los hechos descritos generan un impacto en la culminación oportuna del mantenimiento a la aeronave con matrícula HK 5037- FAC 1107 serie número 018 y reparaciones de trenes para la flota Y12, lo que, por ende, impacta la prestación de los servicios ofrecidos por Satena, los cuales tienen un objeto social. Además, genera daño al patrimonio público por $59’297.985, al efectuar un anticipo al proveedor y no contar con las herramientas jurídicas que puedan hacer exigible la entrega oportuna del servicio contratado o en su defecto el reintegro de los recursos, por lo que presenta riesgo que la entidad pierda control de los recursos adquiridos con afectación al patrimonio institucional”, se lee en la auditoría.



Anticipos pagados a proveedores

El segundo hallazgo con presunta incidencia fiscal tiene que ver también con fallas en el seguimiento de los anticipos pagados a proveedores en el exterior, esta vez por un proceso para el retorno de unidades enviadas en 2019 para su reparación; varias de esas unidades finalmente no pudieron ser reparadas y la aerolínea le pidió al proveedor desecharlas, pero hubo otra que sí se pidió devolver y que la empresa reparadora se negó a enviar.



Se trataba de la unidad Free Fall Assister, elemento que era requerido por Stena para el servicio y la operación de la aeronave HK-4979 con la cual se proyectaban hacer vuelos humanitarios.



La empresa a la que se envió para reparar esa unidad estaba en Miami (Estados Unidos) y decía que no haría la devolución del elemento hasta que le pagaran un anticipo contemplado en el contrato -algo que ya se había hecho-. “Aun cuando fue efectuado el pago del anticipo para la reparación de la parte y despacho a Satena, el proveedor no retornó el material”, se lee en el informe de auditoría.



Para la Contraloría la situación anterior se generó por “deficiencias en el seguimiento y control de los avances y anticipos entregados a proveedores del exterior, además por inobservancia de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal, y por debilidades en la ejecución y supervisión de las cartas de aceptación (...) lo que ocasiona incumplimiento de los principios de la contratación”, dice el informe.



Esto en suma generó para el Estado un detrimento de 750 dólares por el saldo de los anticipos entregados al proveedor del exterior, que, de acuerdo con la tasa representativa del mercado al 31 de diciembre de 2021, correspondía a 2’985.870 pesos.



Si bien por el momento no se ha abierto por estos dos hallazgos, que suman más de 62 millones de pesos, un proceso sancionatorio de tipo fiscal, la lupa de la Contraloría sigue puesta en la gestión de Satena, que deberá ahora elaborar un plan de mejoramiento con las acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo para subsanar las situaciones que llevaron a ellos, y el órgano de control evaluará la efectividad de las mismas.

