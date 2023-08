Han pasado seis años y cinco meses desde que una avalancha en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1.° de abril de 2017 arrasó con parte de Mocoa (Putumayo) y cobró la vida de 336 personas y dejó más de 22.000 damnificadas.



Aunque la devastación fue tal que se ordenó un plan urgente de reconstrucción, varias de esas obras, que están a cargo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), no han terminado.



Por ese motivo, este 30 de agosto desde el Instituto Tecnológico Putumayo, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, anunció la apertura de procesos sancionatorios contra funcionarios de la UNGRD.



Funcionarios de la Contraloría en Mocoa, hablando de la reconstrucción a la ciudad tras avalancha de hace seis años. Foto: Archivo particular

Se trata del antiguo director de la Unidad, Javier Pava Sánchez, y también de la actual cabeza de la entidad, Olmedo López.

"Estos funcionarios se han creído con privilegios institucionales al no responder. No responden, no atienden llamados, no dejan monitorear el avance de las obras y hoy tampoco están acá en esta reunión", dijo Zuluaga desde una mesa instalada con veedores de la región y otras autoridades en la ciudad.



Para él, es particularmente grave la situación de las obras de mitigación en los ríos, que evitarían nuevas tragedias.



"Van seis años y cinco meses y hay un estado de ejecución deficiente de las obras de mitigación. Las obras de mitigación que son las primeras que se debían ejecutar no se han hecho como se debía", sostuvo Zuluaga.



El contralor en funciones afirmó, además, que ya le contó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sobre la ineficiencia de la intervención del gobierno en Mocoa.



"La UNGRD es un verdadero desastre, no hay otra forma de definir la intervención tan deficiente en Mocoa", indicó Zuluaga al decir que tras la culminación de los procesos sancionatorios, en los que los funcionarios pueden ejercer su defensa, se definirán las sanciones y decisiones a las que haya lugar.



