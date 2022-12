Ilse Stella Ivirico, habitante del municipio de Majagual, Sucre, es una de las testigos de la crítica situación que se ha vivido año tras año en la subregión de La Mojana y que, por el fuerte invierno de este 2022, se ha convertido en una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes.



(Lo invitamos a leer: Deserción escolar en un 80% en La Mojana por culpa de las inundaciones).



“En los corregimientos las personas no han visto la tierra durante 11 meses. Están viviendo en las carreteras. Se han perdido los cultivos, el ganado, las reses están muriendo porque no hay pasto. Realmente estamos viviendo una situación infrahumana”, dijo.



(Le puede interesar: Gobierno Petro ratificó $1.8 billones para inversión integral en La Mojana).

En los corregimientos las personas no han visto la tierra durante 11 meses. Están viviendo en las carreteras. Realmente estamos viviendo una situación infrahumana: Ilse Stella Ivirico FACEBOOK

TWITTER

La Mojana comprende 11 municipios de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, en los que sus habitantes han tenido que aprender a llevar una vida anfibia, pues en los últimos 20 años se han registrado aproximadamente 500 eventos de origen hidrometeorológico, en su mayoría inundaciones, crecientes súbitas y avenidas torrenciales, según datos a 2021 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), registrados en el Conpes 4076 de 2022.



Ahora, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General le puso la lupa a varias presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis.



(Le sugerimos leer: Informe confidencial advierte sobre frentes del Eln que podrían sabotear la paz).



Según el órgano de control, solo entre 2018 y 2022 se han invertido 3,4 billones de pesos, pese a ello, no hay “resultados importantes”, sostuvo Elvia Isabel Otero, directora de la Diari. De hecho hace unos días el contralor general Carlos Hernán Rodríguez sostuvo que La Mojana “prácticamente se ha convertido en un agujero negro, en una cantidad de recursos que se han venido invirtiendo allí pero en los cuales hemos detectado una serie de presuntas irregularidades”.



Entre estas hay contratos que se han entregado a dedo, contratistas con sanciones, empresas que están acaparando negocios y, además, el rastro del polémico contratista Emilio Tapia.

La alerta por contratos

Facebook Twitter Linkedin

La Mojana tiene una extensión de 450.000 hectáreas y está ubicada sobre las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, por lo que tiene peligro de inundaciones. Foto: Fondo de Adaptación

La Contraloría revisó los contratos entre 2018 y 2022, y aquellos cuyas fechas de culminación son dentro de los próximos años, y encontró que no hay concordancia entre lo invertido y lo reflejado a través de monitoreo satelital.



Por ejemplo, se han invertido 1,4 billones de pesos en adecuaciones hidráulicas para el llamado chorro Caregato, un boquete en el jarillón del río Cauca que continuamente se abre, y ahora mismo lleva roto 8 meses, ocasionando que el agua del afluente inunde las comunidades provocando importantes pérdidas en sus cultivos y ganados.



(Más notas: Las órdenes de captura no tramitadas que enredan a fiscal estrella de Odebrecht).



Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre, comentó que el Gobierno ha hecho en La Mojana muchas inversiones, pero han sido obras que no solucionan definitivamente el problema, “la única forma de acabar con esto es ejecutando el megaproyecto que consta de construcción de diques, compuertas y la restauración del ecosistema de la subregión”. La minería ilegal del Bajo Cauca antioqueño también ha causado un daño al ecosistema, agregó, al enfatizar que “se pueden hacer vías y construir colegios pero si no se resuelve el problema de inundaciones, todo será en vano”.



A la Contraloría también le llama la atención que hay contratistas que concentran varios contratos, pues “cuando se habla de emergencias, es ilógico que se contrate a una sola persona para mitigarla, se termina centralizando la inversión”, indicó la directora de la Diari. Por ejemplo, un solo contratista tiene 24 negocios, por un valor total de 10.219’275.401 de pesos y otro contratista concentra siete contratos por 10.544’756.628 pesos, que son para la atención especializada a niños y niñas.

Cuando se habla de emergencias, es ilógico que se contrate a una sola persona para mitigarla, se termina centralizando la inversión: Elvia Isabel Otero, directora de la Diari FACEBOOK

TWITTER

Para elementos de ayuda humanitaria, un contratista registra 11 contratos por 7.450’917.000 pesos; para la atención de adultos mayores, otra empresa sale con 9 negocios por 1.632’357.407 pesos y para la construcción de obras para mitigar el riesgo por inundación hay 5 contratos, por 207.532’235.541 pesos en los que está la empresa CFD Ingeniería SAS, cuyo representante legal es Carlos Francisco Díaz Granados Guerra, familiar del clan Díaz-Granados de Santa Marta.



Por demás, la Diari ha podido observar varios contratos que tienen entre sí los mismos contratistas, algunos de ellos con sanciones vigentes que hacen uniones temporales para poder seguir contratando con el Estado, por ejemplo: el Consorcio Puentes de Sucre, Consorcio Vial 2006, Consorcio San Ángel y el contratista Estudios profesionales interventorías y construcciones ingeniería SAS, que es parte del Consorcio Pinillos Interventores, asociación sancionada este año por la Contraloría por casi 900 millones de pesos.

Polémicos contratistas

Facebook Twitter Linkedin

Emilio Tapia durante una visita de la Contraloría a la celda que en su momento ocupó en La Picota. Foto: Alex Agudelo.Contraloría General de la República

Entre las alertas por contratistas también hay un nombre bien conocido: Emilio José Tapia Aldana, condenado a 7 años y medio de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá, en juicio por el escándalo de Centros Poblados, e imputado por corrupción en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).



De acuerdo con las averiguaciones de la Contraloría, el consorcio Intec de la Costa, sancionado en 2021 por la Procuraduría y que según la página de consulta pública de la Superintendencia de Sociedades está en liquidación judicial, lleva contratando desde el 2018 en La Mojana.



(Puede leer: Así habría calcado Emilio Tapia el modus operandi de Centros Poblados en Emcali).



Ese consorcio salió a relucir en las audiencias por el caso Centros Poblados cuando la Fiscalía reveló que integró la unión temporal investigada y sostuvo que era Tapia quien la manejaba a través de terceros. Por eso, la Contraloría está siguiendo el rastro que hubiera podido tener el contratista aquí.



EL TIEMPO conoció que esa empresa tiene siete contratos en La Mojana, tres de ellos han sido objeto de investigaciones de los entes de control por presuntos incumplimientos o irregularidades. Por ejemplo, en 2021 esta empresa fue vinculada por la Contraloría a un proceso de responsabilidad fiscal por un fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera de Caimito (Sucre), donde se habría perdido el anticipo de 1.253 millones de pesos entregados al contratista Consorcio Puente San Jorge 2019, en el que Intec de la Costa SAS tenía un 80 por ciento de participación.



(Lo invitamos a leer: Esta es la historia tras el rescate del bebé por el que pedían $ 100 millones).



El consorcio también se quedó con el contrato No. 220 de 2016 para la reubicación de viviendas afectadas por la ola invernal, en su momento, el Fondo de Adaptación indicó que había atrasos en la entrega de las casas y en 2019 se instaló la audiencia pública para declarar la caducidad del contrato en el que se estimó un total de perjuicios por 9.510’682.431 pesos.



Además de Intec de la Costa, otra empresa contratista está en la mira de la Contraloría porque, aunque tiene un contrato de más de 2.770 millones, registra una sanción de la Superintendencia Financiera por incumplir medidas del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos (Sarlaft). Otro contratista, con contratos por 22.270'822.992 pesos, registra una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Así mismo, la Contraloría identificó a 36 contratistas, con negocios jurídicos por 264.610 '560.735 pesos, que presentan un avance físico bajo, un número de suspensiones alto en días y un riesgo de no reactivación.



Por su parte, la Procuraduría tiene en curso una investigación disciplinaria contra Corpomojana por un contrato con el Consorcio Forestal Mojana Sucreña por incumplimiento de obligaciones contractuales, y avanzan dos indagaciones preliminares contra Corpomojana y el Fondo de Adaptación.

La Mojana requiere una atención inmediata porque con estas lluvias se corre el riesgo de que varios pueblos desaparezcan: Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre FACEBOOK

TWITTER

(Puede interesarle: Fiscalía activó nueva unidad contra redes de ciberdelincuentes).



Mientras avanzan estas investigaciones, las comunidades recibieron con expectativa el anuncio que la UNGRD hizo la semana pasada, de que el 15 de diciembre se revisará si es posible retomar las obras para cerrar Caregato. Pero la solución de fondo sería, según las autoridades, la implementación del Conpes 4076, que establece una inversión de 1,8 billones de pesos para gestionar el riesgo de desastres.



“Mientras no se ejecute este importante proyecto, todo lo que se haga, se lo llevará el agua. Hay que desarrollar un macroproyecto que solucione definitivamente esta problemática y no podemos conformarnos con obras a corto plazo de mitigación en la zona porque no son suficientes para contener la inclemencia de la naturaleza. La Mojana requiere una atención inmediata porque con estas lluvias se corre el riesgo de que varios pueblos desaparezcan”, concluyó el gobernador de Sucre.



EL TIEMPO consultó a la UNGRD y al Fondo de Adaptación sobre las alertas por contratación en La Mojana, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @MIOF_ @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: