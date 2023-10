Contraloría alerta por inconsistencias en los pliegos de la subasta de 5G

Tras culminar la rendición de cuentas del periodo 2022-2023, la Contraloría General habló de su preocupación por temas que no están claros en los pliegos para la subasta de 5G en Colombia.



Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general, señaló que enviará un oficio al Ministerio de las TIC para que revisen los asuntos que le preocupan al organismo sobre el estudio que hicieron de valoración de la frecuencia 5G.

Dos preocupaciones

Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor, en funciones de contralor general. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El primer tema del que advirtió Zuluaga tiene que ver con el estudio que hicieron de la valoración de la frecuencia, “la Contraloría considera que se fueron por el menor valor, pudiendo tener mejor dividendos y rentabilidad para el Estado”, señaló el funcionario.



En segundo lugar, para la Contraloría aún es impreciso en los pliegos publicados para la subasta lo referente a las inversiones que debe hacer en el país el oferente que se quede con la licitación.



Es de recordar que por ley existe un rubro llamado “obligaciones de hacer”, que corresponden a una alternativa de pago por el uso del espectro radioeléctrico por parte de operadores. Con este mecanismo, las empresas invierten en el país en proyectos de conectividad rural desplegando en esos sitios infraestructura de telecomunicaciones.



Para la Contraloría, en los pliegos de la subasta 5G hoy no está claro en qué momento se tienen que hacer esas inversiones.



“Siguen imprecisas en los pliegos publicados el tiempo en que deben hacer las ‘obligaciones de hacer’ y las cuantías, no puede ser que por no tener eso claro el oferente que gane la subasta termine creyendo que es al final o en el último mes que tiene que invertir los recursos que por obligación de esta adjudicación se le tienen que hacer al país para incrementar la cobertura que tiene hoy el sistema de conectividad”, expuso el vicecontralor.

Los anuncios se hicieron tras la rendición de cuentas de la Contraloría. Foto: Milton Diaz. EL TIEMPO

Estas 'obligaciones de hacer' son por un porcentaje del valor del contrato y para la Contraloría es clave que sea claro de qué manera y en qué tiempo deben hacerse las inversiones.



“Le estamos pidiendo al Ministerio que precise las obligaciones del oferente para que quede claro y la Contraloría pueda hacer la vigilancia”, añadió Zuluaga.

El vicecontralor recordó que el semestre pasado una auditoría a Mintic precisamente encontró un hallazgo fiscal por el no cobro de unos recursos que les correspondía entregar a operadores de telefonía.



“Si quedan imprecisas esas obligaciones y se finaliza el contrato, los recursos se tienen que recuperar es vía liquidación y no de manera eficiente en los tiempos del proceso de referencia”, concluyó.







