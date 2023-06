Debido a ineficiencias en las gestiones de cobro, los Ministerios de las TIC y de Comercio dejaron perder 119.497 millones de pesos, de acuerdo a una auditoría financiera revelada este martes por la Contraloría.



Según la entidad, los ministerios dejaron perder esa millonaria suma por deficientes gestiones de cobro en lo relacionado con mayores inversiones que se dieron en dos contratos de estabilidad jurídica suscritos en 2010 con las empresas de telefonía celular que, para entonces, se llamaban Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A., y que más adelante se fusionaron para operar bajo la marca Claro.

La Contraloría informó, mediante un comunicado de prensa, que en este caso hubo 25 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen incidencia fiscal, uno por $114.003.240.000 y otro por $5.494.644.237.



Además, hay 7 hallazgos con posible connotación disciplinaria, estos últimos serán trasladados a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, y a la Procuraduría General de la Nación.



Así se perdió la plata

Fachada del Ministerio de las TIC Foto: MinTIC

De acuerdo al informe del órgano de control, frente al primer hallazgo con connotación fiscal se constataron ineficacias en las gestiones de cobro del reajuste por concepto de mayores inversiones realizadas por los contratistas de conformidad con la Prima de los Contratos de Estabilidad Jurídica EJ-08-2010, celebrado entre la Nación -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Comunicación Celular S.A. Comcel S.A, y EJ-16 de 2016, celebrado entre la Nación -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Sociedad Telmex de Colombia S.A.



La responsabilidad para reclamar esa plata residía exclusivamente en el Mintic pero por la falta de gestión para el cobro de este reajuste, por un valor total de $114.003.240.000, se generó un detrimento al patrimonio de la Nación.



Esto porque el Mintic, como suscriptor del contrato, tenía la competencia para iniciar formalmente el proceso de cobro, sin embargo, a la fecha de la auditoría, no había iniciado las acciones necesarias para iniciar el cobro.



“Tal hecho conllevó a que no se lograra el recaudo efectivo de los recursos en favor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene registrado en sus estados financieros la cuenta por cobrar, que de conformidad con los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda corresponde al portafolio 333 que hace parte de las arcas de la Nación”, dijo la Contraloría.



Según el órgano de control, si estos dineros se hubieran cobrado oportunamente podrían haberse usado para la financiación de planes, programas y proyectos nacionales.



Frente al segundo hallazgo fiscal, la entidad informó que por no hacer las gestiones de cobro a tiempo, la cuenta contra la sociedad sancionada WILCOS SAS, por un valor total de $5.494.644.237, ya prescribió, es decir, ya no se puede cobrar, “lo que supone un detrimento patrimonial al Estado por el valor total de la deuda, incluidos los intereses que se dejaron de cobrar”, señaló el órgano de control.



Por todo esto, el contralor delegado para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Sigfredo López Tobón, sostuvo que ambos ministerios, el de las TIC y el de Comercio, “no actuaron conforme a los principios de la función administrativa” y desconocieron el principio de coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas, “el cual predica que las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines esenciales del Estado”.

