Contraloría advierte que medidas no solucionan de fondo el riesgo de apagón en Colombia

La Contraloría General de la República criticó la situación actual de los embalses, que están alcanzando niveles mínimos históricos, subrayando la necesidad de una transición energética segura.

La institución, a través de un comunicado, enfatizó la importancia de activar la planificación, regulación y supervisión institucional, así como la urgencia de aumentar la oferta de energía de manera oportuna y anticipar las necesidades energéticas e infraestructurales para los próximos cinco años.

“Le preocupa sobremanera a la CGR que se esté pensando sólo en el tema coyuntural de El Niño y que no se esté solucionando lo de fondo que es contar con la suficiente oferta de energía y gas natural para garantizar la demanda de los próximos años, pues no hacerlo no solo afectará al sector energético sino al bienestar del país”, dijo la Contraloría.

Se destaca que el aumento anual del 7 por ciento en la demanda de energía eléctrica en Colombia requiere una planificación cuidadosa para los próximos 5 a 10 años, incluyendo la necesidad de proyectos de generación de energía del tamaño de Hidroituango en funcionamiento en los próximos 4 años.

Sin embargo, muchos proyectos, como los de energías renovables, enfrentan retrasos debido a consultas previas, licencias y otros trámites burocráticos.

La CGR insta al gobierno a considerar la posibilidad de establecer un mecanismo legal transitorio para acelerar la implementación de nuevos proyectos de generación de energía y simplificar los trámites, incluyendo las conexiones a la red eléctrica.

A pesar de estas preocupaciones, la CGR celebra el progreso en el nombramiento de los comisionados faltantes en la CREG para garantizar su funcionamiento adecuado.

“Hoy más que nunca y frente al poco margen de maniobra para atender la demanda de electricidad se debe evitar que se ponga en riesgo el abastecimiento de este servicio”, señaló el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga.

La CGR señaló que seguirá priorizando la supervisión del sector energético del país y organizará una Mesa de Diálogo Interinstitucional en Riohacha el martes 9 de abril, donde se discutirán temas relacionados con el desarrollo energético y minero, especialmente en La Guajira.

Se espera la participación de destacados líderes del gobierno, el sector empresarial y la comunidad.

A inicios de semana, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) llamó la atención del Gobierno Nacional y, en particular, del Ministerio de Minas y Energía, para que adopte las medidas necesarias que permitan garantizar la debida atención de la demanda de energía en todo el país, en el corto, mediano y largo plazo, a precios competitivos.

"Se debe asegurar que toda la energía térmica sea utilizada a precio de escasez y que el agua de las hidroeléctricas se guarden al precio económico definido, sin que esto implique un costo adicional a los usuarios en la componente de restricciones", explicó Sandra Fonseca, directora de Asoenergía.

