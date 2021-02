Más de 4 millones de niños y niñas no han recibido alimentos del PAE

De 96 entidades territoriales que se encargan de ejecutar el Plan de Alimentación Escolar únicamente 22 han cumplido con la entrega de esta garantía para los niños y niñas del país. Las otras 74 están incumpliendo con este deber.

Así lo advirtió la Contraloría General, señalando que hasta el 29 de enero, que fue el periodo que le reportó el Ministerio de Educación, más de 4 millones de estudiantes que deberían ser beneficiarios de este programa no han recibido sus raciones de alimentación.



Así, de más de 5.6 millones de niños y niñas suscritos como beneficiarios del PAE, únicamente 1.2 millones están recibiendo los alimentos.



Pero además, hay entidades que ni siquiera han reportado cuándo van a iniciar la ejecución del PAE en sus municipios. Otras, aunque ya iniciaron su calendario académico, no han seguido las indicaciones que se les dieron para comenzar a entregar estos alimentos.



(Lea: 'Zar de comida escolar' intenta recuperar bienes que le ocupó Fiscalía).



La orden era que la entrega de alimentos se tenía que empezar a dar antes de la segunda semana de iniciar las clases, pero hay algunas alcaldías y secretarías que ni siquiera tienen el equipo contratado para ejecutar el PAE.



Es por esto que la Contraloría General les hizo un llamado a las entidades territoriales para que pongan en marcha el programa, contraten y dispongan de los equipos necesarios para poder ejecutar el PAE en sus regiones.



Entre las entidades territoriales que no han iniciado el programa, dice la Contraloría, aparecen ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Amazonas, Barranquilla, Buenaventura, Girardot, Ibagué, Pasto, Pereira, Santa Marta, Tuluá, Villavicencio, entre otras.



(Le puede interesar: Con exámenes médicos falsos, tramitaban pensiones ilegales a militares).



Por ejemplo, Barrancabermeja (Santander), que arrancó su calendario académico el 25 de enero y beneficia a 19.090 estudiantes no ha reportado que ya empezó el PAE. Lo mismo sucede con Lorica (Córdoba), que tiene a 22.081 beneficiarios suscritos y no ha empezado a entregar los alimentos.



En Neiva (Huila) hay 41.423 estudiantes suscritos y aunque empezaron el calendario académico el 18 de enero, tampoco están recibiendo la alimentación.



Y hay otros casos como los del departamento de Córdoba, que arrancó clases el 25 de enero pero dio que su PAE arrancaría hasta el 1 de marzo porque no tiene el equipo contratado para ejecutarlo.

(Además: En Cali capturaron a ‘Juaco’, uno de los narcos más buscados en España).



Pero además la Contraloría identificó que hay regiones que contrataron el PAE para menos niños y niñas que los que habían reportado en años anteriores. Por ejemplo, Tolima reportaba el año pasado 102.099 estudiantes en el sistema de matrícula de educación básica y media, pero para este año solo registra en el PAE 17.471 estudiantes beneficiarios, es decir, un 17 por ciento de los que tenía.



También aparece el caso de Arauca, que en 2020 registró 38.449 estudiantes y para este año solo ha contratado alimentos para 18.036, un 46 por ciento.



REDACCIÓN JUSTICIA

Lea más noticias de Justicia:

-Fiscalía ordena captura de 'Iván Márquez' por crimen de Álvaro Gómez

-Tras asumir formalmente, esto le espera al nuevo ministro de Defensa

-Ante la Corte, Gobierno defiende cadena perpetua y juristas se oponen