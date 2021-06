Contraloría abrirá proceso a ANM por no cobrarle a minera en Chocó

Tras establecer un presunto detrimento patrimonial por valor de 21.955 millones de pesos por no la liquidación y cobro, por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de un pago obligatorio a una minera en Chocó, la Contraloría General de la República le abrirá un proceso de responsabilidad fiscal a esta entidad nacional.



Se trata de un cobro por concepto de participación nacional que la ANM tenía que hacer -desde 2014- a la Minera El Roble, ubicada en el municipio de Carmen de Atrato y cuya operación está a cargo de la compañía canadiense Atico Mining.



La minera El Roble explota sulfuros polimetálicos, principalmente concentrado

de cobre con contenidos de oro y plata.

Estas conclusiones son resultado de una actuación especial que realizó entre marzo y abril de este año la Contraloría Delegada de Minas y Energía, que trasladó el hallazgo con incidencia fiscal fue trasladado a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo para abrir el proceso correspondiente y que se puedan recuperar los recursos.



En la actuación de la Contraloría se evidenció que desde 2014 y hasta el 2020 el contrato de concesión de El Roble supera las 100.000 toneladas de producción en bruto, razón por la cual, según el Decreto 2477 de 1986, debía pagar la 'participación nacional' por la explotación en un equivalente al 3 por ciento del precio de venta del mineral.

Para la Contraloría, la Agencia Nacional de Minería incumplió sus deberes pues no ha cobrado esta participación nacional ni ha usado recursos jurídicos, como lo es el de la caducidad del contrato de concesión, por el no pago de este ítem.



Según los registros de las exportaciones realizadas, entre 2014 y 2020 el total de las participaciones nacionales asciende a 6 millones 140 mil dólares, o sea $21.955 millones (considerando la tasa representativa del mercado del 16 de marzo de

2021). La propia Minera El Roble ha declarado y reportado este total de participación nacional calculada.



"La Agencia Nacional de Minería no cumplió con su función de efectuar la liquidación y cobro de la participación nacional (...) esta situación demuestra un incumplimiento del deber funcional de la ANM a la cual por mandato legal le fue asignada la administración y recaudo de cualquier contraprestación derivada de la explotación de minerales, sin que hasta el momento se haya evidenciado una justificación jurídica o administrativa válida para tal comportamiento", expuso el órgano de control.

Así, aunque la Contraloría sostiene que es cierto que la Agencia ha hecho gestiones para el cobro de estos valores, "es inoportuna e ineficaz, ya que una vez se le advirtió de esta situación, la entidad procedió a realizar en 2021 la liquidación y cobro de la participación nacional causada desde 2014, por lo que se considera una gestión antieconómica que ha causado el no cobro oportuno de los recursos de las contraprestaciones económicas que por ley corresponden al Estado".

Por ello, la Contraloría instó a la Agencia Nacional de Minería a revisar si es procedente adelantar la caducidad del contrato de concesión ante el incumplimiento de la compañía minera, también le pidió revisar el pago de las regalías que se pudieron haber causado desde 1991 a la fecha.

