Investigan a Cerro Matoso por no girar $ 619.000 millones de regalías

La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y contra Cerro Matoso S.A., por un posible detrimento de 619.000 millones de pesos.

Esto significa que el organismo iniciará un juicio para determinar si los condena fiscalmente a responder por esa suma de dinero.



El detrimento se habría generado porque Cerro Matoso no habría pagado todas las regalías que debía girar al Estado por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012. Esto ocurrió con la mina de Cerro Matoso que opera en Montelíbano (Córdoba).



Tras culminar una indagación preliminar, por orden del contralor Carlos Felipe Córdoba, de enero del año pasado, la Contraloría determinó que sí hubo irregularidades por las que ahora se iniciará el proceso fiscal.



Según la Contraloría, los cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería contra quienes se abrió el proceso estaban a cargo del seguimiento, control y seguridad minera en la ANM. Ellos debían fiscalizar la liquidación trimestral y el recaudo de las regalías de níquel.

Pero además, la Contraloría podría vincular a otros funcionarios de esta Agencia que también estaban a cargo del control de las regalías antes de que existiera la ANM, como Ingeominas, Minercol y el Ministerio de Minas.



De los 619.000 millones del detrimento, la Contraloría estableció que por lo menos 231.000 millones estarían relacionados con regalías que a Cerro Matoso le fueron deducidas por gastos que no tenían que ver con la actividad minera, como el pago de vestieres, cafetería, hoteles, clubes. Entre esos gastos con los que lograron deducciones hay desde vuelos chárter, hasta bonificaciones anuales, el pago de arrendamiento de directivos de la concesionaria, y hasta pagos de clubes como el Katuma y el Club Jagua.



Estos gastos por los que recibieron descuentos en el pago de regalías, dice la Contraloría, "no guardan relación de causalidad ni pertinencia con la producción, procesamiento y transporte del níquel".



Pero además, la Contraloría encontró que la forma en la que se fijaron los criterios para el pago de regalías entre el 2007 y 2012 no se ajustó a lo que exigen las leyes, lo que pudo generar un detrimento de 386.367 millones de pesos.



Además, según reportó la misma Agencia Nacional de Minería, Cerro Matoso tampoco pagó regalías por el hierro contenido en el ferroníquel producido entre 1982 y 2012, lo que generó un daño fiscal adicional de 2.426 millones.



Aunque en esos años Cerro Matoso no habría liquidado correctamente todas las regalías que le correspondía entregar al país, entre 1982 y 2012 sus ingresos brutos ascendieron a 23,6 billones de pesos y sus costos y gastos totales fueorn de 9,7 billones.



Las regalías que efectivamente pagó en ese periodo fueron de 1,5 billones de pesos. En consecuencia, dice la Contraloría, el margen de ganancia que Cerro Matoso tuvo en ese año, tras quitarle impuestos y regalías, fue de 8,8 billones de pesos.



JUSTICIA