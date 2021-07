Abren tres indagaciones preliminares a Finagro por $ 17 mil millones

Luego de una auditoría financiera al Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario (Finagro) y al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), sobre la vigencia 2020, la Contraloría General de la República estableció 17 hallazgos administrativos, de los cuales dos generan beneficio de auditoría, cuatro tienen posible incidencia disciplinaria y sobre tres de ellos se adelantarán indagaciones preliminares que en total ascienden a $17 mil millones.

Las indagaciones preliminares que se determinaron en tres casos son, en primer lugar, por la venta de cartera a CISA, otro por el no recaudo por garantía y, uno más, por el pago de una sanción por extemporaneidad en la presentación de una declaración de IVA del FAG (asumido por FINAGRO).



En el primer caso, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario revisó el expediente del Contrato Marco Interadministrativo de Compraventa de Cartera 109 de 2019, celebrado entre el Banco de Bogotá, Finagro y la Central de Inversiones S.A. (CISA).



Por medio de este contrato se vendieron 2.876 obligaciones que tenían un saldo total a capital de $16.885 millones. CISA pagó por dicha cartera la suma de $98 millones, es decir, el equivalente al 0,58 por ciento del valor del saldo total, del cual el FAG recibió $72.9 millones.



Se analizó la información suministrada por Finagro y la información registrada en el aplicativo FAG servicios, y se encontró que el proceso de venta de cartera a CISA, aprobada en acta de Comité Técnico 327 de mayo 1 de 2020, no atendió a los lineamientos legales y de procedimiento adoptados por Finagro.

Según el órgano de control, tampoco se evidenció una valoración de la cartera para la determinación del valor de la compra de dichas obligaciones. Además, en el 71 por ciento de las obligaciones, es decir 2.029, no se evidenció una gestión previa para impulsar los procesos judiciales y evitar el riesgo de prescripción. Tampoco hubo seguimiento de la misma por parte de Finagro a los intermediarios financieros.



Además, 1.810 obligaciones vendidas cumplirían con el tiempo para su prescripción antes del 31 de diciembre de 2019 y otras 55 entre el 1 de enero de 2020 al 1 de mayo de 2020, fecha en la que se llevó a cabo el Comité Técnico en el cual se aprobó la venta de la cartera, como se registra en el Acta 327 de 2020. Para la Contraloría esto evidencia una ausencia de seguimiento o una reacción inoportuna.



Por todo lo que se encontró en este hallazgo se da inicio a una indagación preliminar hasta por $16.812 millones.

En el segundo caso, la indagación por el no recaudo se inició porque Finagro no gestionó el recaudo del 100 porciento del valor recuperado por el Banco Agrario de Colombia (BAC) por una garantía pagada en el marco de un proceso de restructuración empresarial.



El 7 septiembre de 2020, el BAC recibió el pago por valor de $3.000 millones en cumplimiento a la reforma del acuerdo aprobada por la Superintendencia de Sociedades.



Sin embargo, el BAC consignó al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) el 5 de noviembre de 2020 la suma de $2.870.5. millones, desconociendo lo señalado en el Manual de servicios de Finagro que establece que no puede existir preferencia a favor del intermediario financiero en relación con las sumas recaudadas del deudor, y al ser una garantía con cobertura del 100 por ciento, la totalidad de los recursos debían ser consignados a favor del FAG.



En este caso, dijo la Contraloría, Finagro debió exigir al BAC el pago total de lo recaudado y no aceptar el faltante de $129.452.111, valor respecto del cual se dará inicio de una indagación preliminar.

Por último, la tercera indagación preliminar se abrió por el pago de una sanción por extemporaneidad en la presentación de una declaración de IVA del FAG, que debió asumir Finagro por valor de $96.910.000.

