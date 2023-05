Luego que el Consejo de Estado anulara su elección como Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez dijo que acata la decisión judicial y que presentó un recurso que busca aclarar la sentencia, no para revocarla, sino para que se precise en qué momento del proceso de elección empezaron las fallas.



Rodríguez indicó que la sentencia da cuentas del procedimiento en el Congreso, en donde fue elegido, más no en la convocatoria realizada por una universidad, e indicó que no se ha cuestionado sus calidades.



"Si el Congreso se extralimitó, yo no tengo nada que ver en eso. Yo obré de buena fe y en consecuencia hoy resulto vulnerado en mos derechos por sujetarme a la normatividad", dijo

Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo. Cuando esté en firme la providencia me apartaré del cargo e iniciaré mi defensa FACEBOOK

Rodríguez indicó que su inclusión en la lista de elegibles la hizo un tribunal por haber sacado la más alta calificación en el examen de conocimiento,



"Aún así, el Congreso anterior inicialmente me excluyó de la lista de 10 personas elegibles. Ese mismo Congreso realizó una segunda lista en la cual resulté incluido porque no había razón para la exclusion", señaló.



El contralor insistió en que él "no tiene nada que ver" en cómo adecuó el Congreso las listas luego de varias decisiones judiciales, por lo que aseguró: "No puedo aceptar que se coloque en tela de juicio mi honestidad".



"Respeto la majestad de la justicia y respeto al Consejo de Estado (...) Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo. Cuando esté en firme la providencia me apartaré del cargo e iniciaré mi defensa de mis derechos", agregó.

Sobre si volvería o no a participar, Rodríguez dijo que se trata de un debate jurídico: "ahora no definiría si me vuelvo a presentar, no sé, estoy peleando el derecho a que se me respete un derecho adquirido frente a una elección".



En todo caso, el funcionario dijo que si no se concede la aclaración, sí presentaría una tutela.

Rueda de prensa Contralor Carlos Rodríguez Foto: María Isabel Ortiz. EL TIEMPO

En rueda de prensa, el contralor Rodríguez aseguró que la institucionalidad colombiana requiere que se respeten y acaten las decisiones judiciales y que como abogado constitucionalista que es, piden que esto se cumpla.



"Llamo a los funcionarios de la Contraloría para que mantengamos inalteradas nuestras funciones con el mismo compromiso de 100 años. Les pido que la decisión no altere el plan de control fiscal", señaló.



En ese sentido, Rodríguez explicó que quien lo reemplazará por ahora será el actual vicecontralor, hasta el momento en el cual se realice una nueva elección.

El balance de su gestión

Hago un llamado , al Presidente, UNP y Policía para que me presten toda la atención del caso frente a mi seguridad y la de mi familia

Rodríguez dijo que en los más de ocho meses que estuvo en el arco se logró el "cobro coactivo 352.652 millones: en los 4 años anteriores 211.000 millones".



También dijo que es necesario lograr levantar "el velo corporativo y decretar embargo de los bienes de las personas producto de eso avanzamos mucho".



"Desde septiembre abrimos cerca de 800 procesos de responsabilidad fiscal, por cuantía cercana a 4 billones de pesos", insistió.



Rodríguez indicó que, por todo esto, quiere hacer un "llamado a la institucionalidad, al Presidente, UNP y Policía para que me presten toda la atención del caso frente a las circunstancias que puede traer lo que he hecho estos 8 meses frente a mi seguridad y la de mi familia".

