Al presupuesto no le faltan 14 sino 30 billones de pesos: Contralor

El Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, aseguró que el déficit del presupuesto es mayor del que el Gobierno tiene presupuestado.

Aunque el Gobierno ha dicho que el déficit para el presupuesto del 2019 es de 14 billones de pesos, según el Contralor, realmente es de 30 billones de pesos.



Así lo estableció la Contraloría General al hacer un análisis sobre la Ley de Financiamiento que cursa su trámite en el Congreso.



"El déficit es estructural y necesita soluciones estructurales y no momentáneas, para hacer frente a las grandes inversiones que requiere el país en los temas de posconflicto, infraestructura, etc", dijo el Contralor.

Según Córdoba, al ser un déficit estructural, viene desde los años 90. La Contraloría entregará este martes un informe sobre su evaluación de la Ley de Financiamiento.



"Le estamos proponiendo al país que el Congreso de la República tenga una mirada de corto, mediano y largo plazo, pero que resuelva realmente la problemática del país y de todos los colombianos, mirando evidentemente qué es lo que vamos a tener de aquí a los 20, 30 o 40 años siguientes. No podemos seguir pendientes de tapar los temas momentáneamente", aseguró.



Según el Contralor, desde los 90 van unas 15 reformas tributarias y las consecuencias para los bolsillos de los colombianos se siguen presentando. Por esto, dijo el Contralor, el país debe saber que el déficit es estructural y que lo que se necesitan son soluciones estructurales para estos problemas, "no soluciones momentáneas, ni que se dan de un gobierno a otro", aseguró.



Para Córdoba las soluciones al déficit del presupuesto no son de coyuntura, sino que deben tener en cuenta los factores históricos.



Así, afirma que se necesitan más recursos para poder cumplir compromisos de Estado como el posconflicto de más de 129 billones de pesos en los próximos 15 años, la problemática de infraestructura, y salud.



