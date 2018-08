'El país no está preparado para el fracking': Contralor Edgardo Maya

El Contralor General Edgardo Maya, quien termina su periodo esta semana, advirtió que el país no está lo suficientemente preparado para mitigar los riesgos y daños que generaría el fracking, una forma no convencional de la explotación de yacimientos de hidrocarburos.



Esta técnica ha generado protestas en diferentes partes del mundo en las que se ha practicado pues es considerada por muchos sectores como un mecanismo que va en contra del desarrollo sostenible.

El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica que permite extraer el gas de esquisto para la generación de energía, y que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad.



Cuando se perfora y se llega a la roca de esquisto se inyecta agua a presión con químicos, para fracturar la roca y liberar el gas.



Maya aseguró que espera que el Gobierno no permita esta práctica pues, a su juicio, el país hoy no tiene los suficientes términos de referencia ambientales para desarrollar esta técnica.



"Si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica”, dijo Maya.



Afirmó que el país no está preparado por la "debilidad institucional" que siempre ha mantenido, lo que se suma a la insuficiente información para tomar decisiones que no afecten el medio-ambiente.



Ante los riesgos que genera esta técnica, dijo, "esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera, como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”, dijo Maya.



Dijo que antes de iniciar el fracking, el país debe mejorar su capacidad institucional, tener un mayor conocimiento científico, y contar con una cartografía geológica detallada que permita a las entidades y a quienes manejen los contratos conocer los territorios y su biodiversidad, el subsuelo y su sismicidad. .



Con esas herramientas, dijo "se reduciría la asimetría de la información con la que históricamente se han llevado adelante los proyectos en el país, con el propósito de afrontar los enormes riesgos ambientales inherentes a esta técnica", dijo.



Maya recordó que por la incertidumbre que genera el fracking muchos países han optado por aplazarlo, e incluso, prohibir la explotación de recursos naturales con ese mecanismo.



El tema surgió en medio de un debate sobre el que, ante el agotamiento de algunos recursos, el país ha buscado explorar otras posibilidades que permitan sufragar el gasto del Estado. Estas fueron calificadas por la Contraloría como "opciones desesperadas en las cuales el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones".

'Sombrío panorama ambiental'

El Contralor Edgardo Maya afirmó que los estudios de la Contraloría General sobre el uso de recursos en el medio-ambiente muestran un panorama sombrío y dejan en evidencia que el país "transita por una senda de desarrollo que no es sostenible".



“El crecimiento observado en la economía colombiana no está fundado en la generación de valor, sino en el consumo depredativo de sus recursos naturales, en un proceso continuo de descapitalización de su patrimonio natural, el cual, pese a su gran riqueza, ya empieza a mostrar síntomas inequívocos de agotamiento”, dijo Maya.



Maya aseguró que las reservas forestales "se encuentran degradadas y disminuidas en su extensión, pasando de más de 65 millones de hectáreas a cerca de 40 millones de hectáreas de coberturas boscosas en la actualidad". *



Además, afirmó que los ecosistemas de páramos aún no tienen la protección especial que se declaró en la ley 99 de 1993. Esto se suma a las debilidades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental.



Maya dijo que la política de mercurio y asbesto lleva un rezago de varios años en su implementación, y la gestión ambiental urbana no ha funcionado como se esperaba.



"La minería ilegal, que es un 80% de la totalidad, viene produciendo daños irreversibles en fuentes hídricas y reservas forestales, modificando ecosistemas estratégicos y poniendo en riesgo sistémico, no sólo a los habitantes de las diferentes regiones sino a las poblaciones de fauna y flora, muchas de éstas en peligro de extinción", aseguró.



También dijo que hay una ausencia de parte del Estado para hacer valer las licencias ambientales. "Las compensaciones ambientales han perdido su verdadera esencia de reparación, y restauración de los daños provocados a los ecosistemas afectados, y en cambio, se han convertido, en un instrumento dilatorio de las

responsabilidades de quienes afectan negativamente el ambiente. Además, no se compensa en naturaleza sino en dinero", dijo el Contralor.



Maya también criticó que las autoridades ambientales no están ejerciendo su poder sancionatorio, pues hay procesos que incluso llevan 8 años de inactividad sin decisiones de fondo, mientras se dejaron territorios destruidos.



Maya criticó la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales, quienes reciben millonarias sumas de dinero que vienen de transferencias del sector eléctrico, y tasas retributivas por el uso del agua, y porcentajes del impuesto predial que no son invertidos en lo que se debe hacer.



Dijo que una CAR usó 1.2 billones de pesos en rendimientos financieros, en lugar de la gestión ambiental.



JUSTICIA