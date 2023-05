La decisión del Consejo de Estado de anular la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez, por vicios en el trámite del Congreso para su elección, sigue generando repercusiones y este martes el saliente jefe del órgano de control le pidió la renuncia protocolaria a todos sus funcionarios directivos.



(Lea también: Contralor Rodríguez tras fallo que lo tumbó : 'el problema no es mío, es del Congreso').



Aunque en la mañana de este martes el propio Rodríguez, en una rueda de prensa, afirmó que la persona que quedaría al mando de la entidad mientras se hacía una nueva elección sería el vicecontralor Carlos Zuluaga, a él también se le pidió la renuncia por lo cual ahora mismo no es claro quién quedará al frente de la entidad.

Según se conoció, se pidió la renuncia protocolaria a todos los funcionarios directivos, incluyendo a los contralores delegados, los directores de unidades, y los asesores de libre nombramiento y remoción.



Es de recordar que, pese a la nulidad de la elección de Rodríguez, este 29 de mayo su defensa interpuso una solicitud de aclaración al fallo del Consejo de Estado, y eso suspende la ejecución de la sentencia hasta que se decida la aclaración; es decir, Rodríguez no tendrá que dejar su cargo hasta tanto el alto tribunal se pronuncie sobre su solicitud de aclaración, algo que podría demorar algunas semanas.



(Lo invitamos a leer: Aunque se anuló su elección, Carlos Rodríguez podría volver a aspirar a la Contraloría).



De hecho, mientras Rodríguez siga en el cargo de Contralor, es él quien debería definir si acepta o no las renuncias protocolarias que pidió.



En cualquier caso, esta solicitud de renuncia a todos sus directivos genera incertidumbre sobre la dirección del órgano de control.

Facebook Twitter Linkedin

Rueda de prensa Contralor Carlos Rodríguez este 30 de mayo. Foto: María Isabel Ortiz. EL TIEMPO

(Más notas: No habrá corte agraria, tema quedaría en Corte Suprema y Consejo de Estado: minjusticia).

De acuerdo con lo explicado por el propio Rodríguez en la mañana de este lunes, su solicitud de aclaración no es para quedarse en el cargo: "Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo. Cuando esté en firme la providencia, me apartaré del cargo e iniciaré la defensa de mis derechos de forma personal", dijo.



Según él, lo que se pide es que el Consejo de Estado aclare en qué momento del proceso de elección empezaron las fallas.



(Puede interesarle: Comenzó inspección de Fiscalía a Casa de Nariño en caso de Laura Sarabia y su exniñera).



En su sentencia, la alta corte ordenó repetir el proceso de elección desde cero, pero la defensa de Rodríguez señaló, en la solicitud de aclaración, que realmente el fallo del alto tribunal solo cuestiona la última parte del proceso, es decir, la decisión del Congreso y la última lista de 10 elegibles.



En ese sentido, sostienen que no se cuestionó ni la convocatoria pública de una universidad en la que Rodríguez sacó el puntaje más alto en una prueba de conocimiento, ni la segunda lista de 10 elegibles en la que él ya estaba, por lo que estas no deberían ser anuladas.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET