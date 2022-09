El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en entrevista con EL TIEMPO, pidió al Congreso no debilitar la entidad y que lo dejen dar resultados. Dijo que meterá mano a la elección de contralores regionales.



¿Con qué retos inmediatos llega al cargo?

La Contraloría debe avanzar en aumentar la confianza ciudadana, generar confianza es difícil y perderla es muy fácil. Estamos en un momento crucial en el cual esa confianza se debe traducir en resultados concretos que, dadas la urgencia y la necesidad que se tiene, deben ser unos resultados prontos, efectivos y contundentes. Esperamos hacer esa labor con independencia, con transparencia, pero, ante todo, de la mano con la ciudadanía y poder ir aumentando la credibilidad y la confianza.



Usted llega al cargo apoyado por las mayorías del Congreso y algunos creen que con grandes deudas por la forma como se dio la elección. ¿Cómo va a garantizar la independencia?



En el proceso de elección, hay una primera parte que fue el concurso público de méritos, donde obtuvimos el mejor puntaje en la evaluación que se realizó. Fui excluido inicialmente de una lista de 10 elegibles y, posteriormente, logré ingresar en un proceso bastante particular, pasé de no tener ningún tipo de apoyo a tener todos los apoyos porque en últimas se logra obtener 260 votos de los congresistas.

Ahora quiero señalar dos aspectos fundamentales: el tema de las gerencias regionales de la Contraloría. Estas no pueden ni deben obedecer al patrimonio de un grupo político determinado, una idea que tengo pero que debo perfeccionar es que la gente que tenga inicialmente influencia en esas contralorías ojalá fuera de otra región. Me explico, que al Amazonas pueda llegar gente de La Guajira, que a La Guajira, gente del Amazonas. Lo mismo a través de la delegadas, aquí tiene que haber un contralor que responda, que le presente la cara al país, debe haber un contralor que privilegie los concursos de méritos. En la Contraloría hay más de 2.000 cargos que son provisionales, cargos que prácticamente tienen que estarse renovando cada cuatro meses, yo soy partidario de que esos cargos, a partir del año entrante, tienen que ser sometidos a concurso público de méritos.



¿Usted es el contralor del presidente Petro?

Jamás, durante el proceso de la elección, tuve contacto con el Presidente de la República, nunca hablé con el Presidente de la República antes de mi posesión y debo manifestar que el presidente Petro me dijo: ‘mire, actúe con total autonomía y con total independencia, y lo que usted vea del gobierno, le pido el favor que me colabore y me ayude para que estos temas salgan adelante’. Debo dejar claras dos cosas, primero, como la mayoría de colombianos, yo sí deseo que a este gobierno le vaya bien, eso no significa que la Contraloría sea un apéndice, pero también le digo algo, la Contraloría no va a ser un instrumento para presionar o para chantajear al Gobierno, no va a ser un obstáculo para que el Gobierno pueda ejecutar su acción. Si, eventualmente, el Gobierno se equivoca, vamos a proceder con toda contundencia. Yo ni me voy a prestar para obstaculizar la acción del Gobierno ni me voy a prestar para que en este país se aniquile la oposición.

Nexos con candidatos del Valle

A usted lo han señalado de ser cercano a cuestionados políticos del Valle, ¿qué responde?

Esta es la única referencia que voy a hacer sobre el tema: yo sí participé en la candidatura de Juan Carlos Abadía a la gobernación, pero esa pregunta es bueno hacerla a cualquier político del Valle, ahí está que la doctora Dilian, que Alexánder López, que Carlos Abraham, que José Luis, a cualquiera de ellos… Yo fui diputado de la Asamblea del departamento en representación del movimiento liberal holmista y me salvé del secuestro de los diputados. Fui auditor general de la República, para ser auditor me revisaron mi hoja de vida en la Corte Suprema, en el Consejo de Estado, ejercí cargos de defensor, de auditor, de director nacional de Defensa Pública, y aun ahora, cuando aspiré a la Contraloría General, vuelven y me salen con una circunstancia de hace 14 o 15 años. Considero que ya es una circunstancia profundamente aclarada, creo que se debe examinar es qué tipo de contralor fui yo, si yo fui un contralor que tapó las cosas o fui un contralor que me opuse a la vigencias futuras, o si fui el contralor que denunció el caso por el cual está el exgobernador Abadía en este momento investigado en la Corte Suprema. No le quepa la menor duda de que si no hubiera ejercido la Contraloría con total autonomía e independencia, no hubiera sido auditor general ni hubiese tenido la valentía y el carácter para presentarme ante todos ahora a aspirar como contralor general.



El día de su posesión, el Presidente le dijo que cuidara los recursos públicos, le encargó especialmente la lucha contra la corrupción, ¿a qué le va a apuntar usted?



Aquí es donde uno comienza a perder amigos, algo que le dicen a uno es que no vaya a actuar con espejo retrovisor, pero es que la Contraloría ejerce control posterior, entonces lo primero que tiene que hacer el contralor es entrar a revisar circunstancias que pasaron frente a la administración anterior, y no solamente hablo de la Administración Nacional. El país está reclamando un tema sobre los recursos de la paz, y no le quepa la menor duda de que se va a dar resultado. Además, el director del Dapre, Mauricio Lizcano, habló de nóminas paralelas equivalentes a 4,5 billones y el Fiscal envió en el marco de sus competencias la denuncia a la Contraloría. Voy a definir qué va a pasar ahí. Aspiro a un valor agregado, tratar de influir en la vigilancia del control de resultado y del sistema de control a la política pública. El control preventivo ha terminado siendo confundido con el control previo, el control previo era el que tenía la Constitución del 91, este control preventivo dicen que terminó en un control de chantaje, no es así, y voy a citar un ejemplo: aquí hay una política muy importante que tiene el Estado en temas de subsidios, hay que mirar qué impacto van a tener esos subsidios en la población, si es para reducir la pobreza, si no se está produciendo un impacto general, si la Contraloría logra llegar a la evaluación del resultado, ese es el valor agregado. La Contraloría no solamente está para el carácter resarcitorio, lo vamos a hacer, quiero mejorar el recaudo de la Contraloría, quiero soportar los hallazgos que vayan a Fiscalía y a Procuraduría para que lleguen a buen término, pero en últimas, al contralor no lo van a recordar por la plata que recuperó, por los funcionarios que hizo destituir o que hizo meter a la cárcel, ¿sabe qué va a agradecer la gente al final?, que haya un mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio y en el resultado de las políticas, puede que resulte muy utópico, pero eso está consagrado en la Constitución y vamos a tratar de trabajar en ello.

¿La Contraloría tiene dientes para sancionar a quienes incurren en irregularidades?



Hay algo que me preocupa, aquí apenas se acabó de hablar de una reforma del 2019, una reforma puesta en marcha hace un año y pico y ya estamos hablando de eliminar la Contraloría y de una nueva reforma del sistema de control fiscal. Yo sí quiero entrar en un debate, que me den el tiempo para que podamos mostrar algunos resultados con las herramientas que están implementadas en la ley. La Contraloría tuvo un fortalecimiento desde el punto de vista tanto del personal y como presupuestal, yo pido que no me la vayan a debilitar, con las herramientas que tengo me comprometo a mejorar el recaudo, a pasar unos hallazgos soportados a la Fiscalía y a la Procuraduría que lleguen a feliz término, pero de igual manera a procurar ver cómo se puede medir la incidencia de la política pública; en últimas, al ciudadano lo que le interesa es llegar al hospital y que lo atiendan de la mejor manera, etcétera. Pero no quiere decir que me voy a distraer en el tema de la evaluación de la política pública y vamos a descuidar el tema del recaudo, no, esa es la labor misional de la Contraloría.

Tribunal de cuentas

¿No le gusta entonces el tema de la reforma de la Contraloría, de crear un Tribunal de Cuentas?



Yo quiero ir al debate, puede que sea un tribunal de cuentas y no hay problema, pero vamos a debatir y, paralelamente, esta contraloría debe ir mostrando resultados. Pero no me satisface que se acabe de aprobar una reforma constitucional y ya se esté hablando nuevamente de una reforma, ¿por qué ese tema no se discutió hace un año y medio, por qué no se habló el tema del Tribunal de Cuentas? Lo hablamos, pero no puedo dejar de salir a hacer el trabajo. Yo también hablé de las contralorías territoriales, yo me voy a meter en el tema de la elección.

Bogota sept 16 de 2022. Carlos Hernán Rodríguez se convirtió en el nuevo contralor general de la República. Fotos: Diego Caucayo Foto: Diego Caucayo

Sobre eso, se ha planteado que desaparezcan las contralorías locales, ¿usted es partidario?



Tiene que revisarse, si vamos a hablar de Tribunal de Cuentas, abordemos el debate de todo, por ejemplo, el año entrante son las elecciones de contralores territoriales y la Contraloría General está facultada para garantizar transparencia en esas elecciones de esos contralores territoriales y no permitir que un contralor territorial termine preso de interés político alguno. Me parece que a los contralores que lleguen hay que darles más autonomía, independencia, y yo me voy a pegar a vigilar esos procesos y voy a pedir el acompañamiento de la Fiscalía y la Procuraduría para que tengamos contralores regionales idóneos.



Usted lleva menos de dos semanas en el cargo y ya lo quieren sacar con una demanda en el Consejo de Estado. ¿Cómo ve eso?



Me gustaría ver cuáles de esos procesos no han sido demandados, yo simplemente digo que soy una persona de profundas convicciones católicas, yo digo que Dios lo pone a uno donde quiere que uno esté, si Dios me puso aquí, quiere que yo esté y que termine, pues seguiré; que los magistrados en su leal saber y entender tomen la decisión y que sea la decisión que más le convenga al país, pero mientras Dios me tenga ahí, pues ejerceremos la función hasta donde sea posible.

¿Cuál va a ser la punta de lanza de su mandato?

Voy a actuar con la debida independencia del Gobierno, pero obedeciendo a un principio que está establecido en la Constitución que es el principio de colaboración armónica, quiere decir que quienes sean detractores, algunos me tildarán como enemigo del Gobierno y otros me tildarán como amigo del Gobierno. Me comprometo de igual manera a ser un garante frente a los temas de la oposición, que la oposición tenga las garantías debidas; me comprometo a mejorar el proceso de responsabilidad fiscal que nos permita aumentar el recaudo, que es el carácter fundamental que tiene la Contraloría eminentemente resarcitorio, a que los hallazgos que vayan a Procuraduría y Fiscalía dentro del principio de colaboración armónica sean sólidos, que puedan darse a conocer de manera pública, y a que podamos realizar una labor independiente, escuchando a la gente.

