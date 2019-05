Rechazan impedimento y continúa legalización de captura de Santrich

La juez 16 de control de garantías rechazó este sábado el impedimento que la defensa del exlíder guerrillero Jesús Santrich en el que argumentaban que la Fiscalía no tenía la competencia para investigar al exguerrillero.



Los abogados habían alegado que la competencia para llevar el proceso era de la Corte Suprema, porque para Santrich aplicaba el fuero constitucional como congresista.



Tras más de cuatro horas de audiencia la juez asumió el proceso y rechazo la supuesta falta de competencia del ente acusador.

La defensa de Santrich aseguró que continuar con el proceso de legalización de captura es "ilegitimo" y que interpondran acciones. Ahora, la Fiscalía expondrá los argumentos de que la captura fue legal.



La audiencia, que tiene el propósito de legalizar la captura del dirigente del partido Farc, inició este sábado en el hospital Meredi, en Bogotá, a donde el exguerillero fue llevado horas más temprano por quebrantos de salud.



Santrich fue recapturado este viernes en la tarde, minutos después de que el Inpec le permitió salir de prisión, para que responda ante la justicia colombiana por el caso de narcotráfico en el que está involucrado.



En principio, había sido liberado ateniendo un habeas corpus que un juez falló en su favor ya que ese Instituto no había cumplido la orden que dos días antes la JEP había dado para que se le concediera la libertad inmediata.



El tribunal de la Justicia Especial de Paz lo había dejado en libertad tras aceptar la garantía de no extradición que pidió Santrich, considerando que no había suficientes pruebas para determinar la fecha de los supuestos hechos de narcotráfico por los que lo pide Estados Unidos.



