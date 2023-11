Al menos uno de cada cinco estudiantes de colegio ha usado vapeadores, según estudio

Si bien en entornos escolares el alcohol es la sustancia psicoactiva que más consumen las personas (como sucede en la población en general), con un 47,75 % que lo ha probado, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022, cuyos resultados apenas se conocen, deja ver una preocupante alza del consumo de nicotina a través de vapeadores, con un consumo en la vida del 22,67 por ciento, convirtiéndose en la segunda sustancia más usada por los alumnos.



El estudio, elaborado por el Ministerio de Justicia, en coordinación con los ministerios de Salud y Educación, presenta como resultados generales que el 51,2 por ciento de los escolares entre los 12 y los 18 años ha consumido en su vida alguna sustancia psicoactiva –legal o ilegal–; así mismo, el 44,8 consumió alguna de estas sustancias en el último año, lo que se considera un consumo reciente; y un 34,2 por ciento las usó en el último mes, lo cual es un consumo actual.



De todas las sustancias psicoactivas medidas, las que más usan los jóvenes son las legales, siendo el alcohol la más consumida, pero los cigarrillos electrónicos o vaporizadores con nicotina doblaron en la medición al consumo alguna vez de la vida de tabaco en cigarrillos tradicionales (11,06 %).



En población escolar, el consumo de vapeadores con nicotina duplicó el consumo tradicional de tabaco en cigarrillos. Foto: iStock

“Los cigarrillos electrónicos o vaporizadores con nicotina son la segunda sustancia que más consumen los escolares. Las prevalencias de consumo de tabaco a través de dispositivos electrónicos o vapeadores son más altas que las del consumo tradicional de tabaco. Además, son más los escolares que han iniciado el consumo de tabaco a través de dispositivos electrónicos en el último año y el último mes que los que han iniciado el consumo tradicional en estos mismos periodos”, se lee en el informe.

Además, el consumo reciente de vaporizadores con nicotina en esta población es de 17,61 y el actual del 11,21 por ciento. En todos los casos, las mujeres son las que más consumen cigarrillos electrónicos.



También hay una diferencia entre el consumo de estudiantes de colegios privados y de públicos, pues el consumo a través de dispositivos electrónicos o vapeadores es más alto, en el último mes, en las instituciones educativas privadas (14,85 %) que en las públicas (10,50 %), y hay leves diferencias en el consumo entre escolares de zonas rurales (9 %) y urbanas (11,57 %).



Frente a la alerta por el consumo de estos dispositivos en menores de edad –más aún cuando hace pocos días se conoció un estudio médico que documentó 59 muertes en Colombia que estarían relacionadas con el vapeo–, Julián Quintero, investigador de la corporación Acción Técnica Social (ATS) y del programa ‘Échele Cabeza’, que trabaja en mitigación de riesgos por consumo de sustancias psicoactivas, señaló que “es muy preocupante lo que dice del consumo de vaporizadores en adolescentes y confirma el temor de que la falta de regulación de estos dispositivos hizo que la industria avanzara sin ningún tipo de precaución del impacto que esto iba a tener en los menores de edad” (ver anexa).



Y sobre el licor, que se mantiene en el primer lugar, el informe reconoce que su consumo “es un problema importante entre los estudiantes en Colombia”, y detalla que las mujeres son más propensas a consumir bebidas alcohólicas que los hombres, y el consumo es más alto entre los estudiantes de colegios privados que de instituciones públicas. Además, “los estudiantes que consumen bebidas alcohólicas suelen hacerlo con una frecuencia de 1 o 2 veces a la semana”, y la edad de inicio es, en promedio, a los 13,4 años.

Las sustancias más usadas

Las tres sustancias psicoactivas más consumidas por los estudiantes no son ilícitas: alcohol, vaporizadores con nicotina y tabaco/cigarrillos tradicionales. Foto: iStock

El estudio de consumo en población escolar viene actualizándose en el país en promedio cada seis años (2004, 2011, 2016 y 2022), y para la última medición se hizo con una muestra de 87.508 estudiantes en los grados séptimo a once, que representan a una población de 3’499.072 alumnos a nivel nacional con edades entre los 12 y 18 años, y refiere que en los tres primeros lugares de consumo hay sustancias legales (alcohol, vaporizadores, cigarrillos tradicionales) y solo en cuarto lugar entre las sustancias psicoactivas más usadas aparece una que es ilegal, la marihuana, que han probado alguna vez el 5,96 por ciento de los jóvenes.



Sobre esta sustancia se incluyeron preguntas particulares frente al nivel de riesgo, que arrojaron que el 58,6 por ciento de los escolares que han consumido marihuana en el último año presentan un índice de riesgo no problemático, el 24,6 está en la categoría de bajo riesgo, y el 16,8 por ciento tuvo un consumo de alto riesgo.



La marihuana es la sustancia psicoactiva ilegal que más consume la población en edad escolar. Foto: EFE

Luego, en quinto lugar, vuelve a ubicarse una sustancia legal, pero usada sin prescripción médica: los tranquilizantes, con una prevalencia en la vida del 4,63 por ciento; los siguientes lugares en el ‘top 10’ los tienen, en su orden, el ‘popper’, con 2,58 por ciento; las sustancias inhalables como pegantes, solventes y pinturas (2,21 %), la cocaína (1,73 %), los estimulantes usados sin fórmula médica (1,21 %) y el LSD, con el 1,13 por ciento.



De acuerdo con el informe, el consumo de sustancias psicoactivas se incrementa a medida que aumenta la edad y dado que esta se relaciona con el grado escolar, lo más frecuente es que estos sean más altos en los grados superiores.



Además, se señala que tomando el contexto global del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas, las mujeres presentan un porcentaje de consumo mayor que los hombres, una tendencia que ya venían mostrando estudios anteriores.



En el caso de sustancias ilegales, las regiones con mayor consumo alguna vez en la vida están encabezadas por Vaupés (23,6 %), Antioquia (16,8 %), Caldas (15,8 %), Amazonas (15,3 %) y Quindío (13,9 %).



Reducción en el consumo

Aun así, la comparación del estudio de 2022 con años anteriores muestra una reducción sostenida en el uso de las sustancias psicoactivas, por ejemplo, el consumo de licor alguna vez en la vida pasó de 75,47 por ciento en 2004, la primera medición, a 47,69 por ciento n 2022, una reducción de 27,78 puntos porcentuales; una reducción notable también se ve si se mira el consumo actual, es decir, en el último mes, que pasó de 50,90 en 2004 a 30,08 en 2022.



Por otro lado, el consumo de tabaco bajó de un uso alguna vez en la vida del 46,69 por ciento en 2004, al 10,95 en 2022, y su consumo actual pasó de 23,19 por ciento en 2004 a 4,50 por ciento en 2022.



En cuanto al uso de cualquier sustancia psicoactiva ilegal, su prevalencia alguna vez en la vida en 2004 fue del 10,62 por ciento, y para la última medición se ubicó en 6,71 por ciento, aunque desde el Ministerio de Justicia aclararon que, para todas las sustancias medidas, los datos de 2022 se ajustaron para hacer una comparación adecuada con estudios anteriores.

'Es muy preocupante lo que dice el estudio del consumo de vaporizadores en adolescentes'

Julián Quintero, investigador de la corporación Acción Técnica Social (ATS) y del programa ‘Échele Cabeza’. Foto: Archivo particular.

En la comparación con estudios anteriores se muestra una disminución en el consumo de sustancias, legales e ilegales, ¿qué podría explicar esto?



Una explicación puede ser que se desmonta el mito de que cada vez los niños consumen a más temprana edad y en mayores cantidades, lo que dicen los datos es que hay una disminución en el consumo y eso hay que reconocerlo. Pero también puede ser resultado de medidas del Estado en su conjunto, medidas de tipo administrativo como la prohibición de venta a menores, también la presión social y la evolución cultural, cada vez menos padres están induciendo a sus hijos al consumo.



Sin embargo, también puede ser que hayan sido reemplazados por otras sustancias: no se puede ver con satisfacción el descenso del consumo de tabaco cuando al lado está el aumento del consumo de vaporizadores, por ejemplo.



El informe señala que el alcohol, pese a que su consumo está restringido en menores, es la sustancia más consumida, ¿es preocupante esto?



Una gran alerta del estudio es por el consumo de alcohol, aunque desciende, se mantiene por encima del 40 por ciento. La responsabilidad de esto radica en tres factores: la industria que no ha podido implementar estrategias que blinden a los menores de acceder al alcohol; los padres y cuidadores, que son quienes primero consumen en presencia de menores y los inducen; y el Estado, al que le falta carácter para exigir de manera más contundente a la industria medidas para la protección de niños y niñas.



Es muy preocupante lo que dice el estudio del consumo de vaporizadores en adolescentes, confirma el temor de que la falta de regulación de estos dispositivos hizo que la industria avanzara sin ningún tipo de precaución del impacto que esto iba a tener en los menores de edad. Esto demuestra que los niños, niñas y adolescentes quedaron a merced de la industria y de empresarios sin escrúpulos que, a falta de regulación, dirigieron todas sus estrategias de consumos a ellos por la incapacidad de los adultos antitabaco de ponerse de acuerdo cuando hace más de 6 años en Colombia se ha pedido que se regulen los dispositivos con restricciones a los menores. Esto es resultado de la incapacidad de la institucionalidad, la empresa y los adultos antitabaco de regular dispositivos que van a seguir en el mercado, que no se van a acabar, pero que por la intención de prohibirlos, no han sido regulados. Esta es la alerta principal.



El informe también dice que lo más usual es que los escolares realicen combinaciones de sustancias y no consuman una sustancia ilícita, ¿esto aumenta el riesgo?



El auge del 'tusibí' cambió la manera de usar sustancias en Colombia por la sensación de la preparación, eso es altamente riesgoso para las personas, en especial los más jóvenes que no tienen conocimientos básicos de cómo son las interacciones entre sustancias. Realmente para adolescentes y adultos son mucho más peligrosas las mezclas de sustancias que de manera individual no son fatales pero cuando se mezclan entre ellas mismas y con alcohol pueden ser altamente tóxicas y posiblemente mortales.

María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

