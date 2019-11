A 9 años de tragedia de Gramalote, aún faltan 135 viviendas

A pesar de que han pasado nueve años desde que la tierra se tragó a Gramalote, en Norte de Santander, cuando la montaña se vino abajo sobre las casas de los 3.500 habitantes de esa población, el proyecto de reconstrucción del nuevo pueblo aún no está finalizado.

Según la Contraloría, las obras están avanzadas en un 86 por ciento pero aún faltan 135 viviendas.



Así quedó evidenciado en un evento en Cúcuta en el cual participaron la comunidad del municipio, la veeduría ciudadana y la entidad que ejecuta el megaproyecto de reconstrucción, el Fondo de Adaptación.



En el evento, coordinado por la Contraloría General, el veedor Pedro Romero Méndez habló de las dificultades que ha tenido esta obra, como la falta de mantenimiento de la vía que permite la entrada al municipio, la suspensión en el contrato de las viviendas, y los constantes incumplimientos para poder terminar el nuevo hospital de Gramalote.

A la fecha, para este proyecto se han aprobado 461.000 millones de pesos.



En el primero año el Gobierno asignó para la reconstrucción 87.000 millones. Pese a esa cantidad de recursos, el contratista no ha cumplido y aunque todas las viviendas debían ser entregadas el pasado 8 de octubre, ese objetivo no se consiguió.



Incluso, afirma la Contraloría, el Fondo de Adaptación estudia las alternativas jurídicas frente a si continúan o liquidan el contrato.



El megaproyecto, además, ha tenido otras dificultades que lo llevaron a un tribunal de arbitramento, pues según el contratista hubo un desequilibrio económico porque el Fondo se negó a actualizar los precios de referencia lo que, según el contratista, generó su descapitalización y la parálisis de las obras.



Para salir de la incertidumbre, sobre si se cauda o no el contrato, el Fondo de Adaptación se comprometió ante la comunidad de Gramalote a darles una respuesta el próximo 20 de noviembre.

Otras obras atrasadas

En cuanto a los retrasos en el hospital, según Nancy María Acosta Franco, funcionaria del Fondo de Adaptación, se espera que ese centro médico sea entregado el próximo 30 de enero y que su dotación comience en marzo.



Sin embargo, los pobladores se ven preocupados por las demoras y prórrogas, y la ausencia de decisiones concretas frente a los incumplimientos del contratista.



También hay retrasos en la construcción del polideportivo, la casa de la cultura y del adulto mayor y el campesino, para las que se destinará un presupuesto de 18.283 millones de pesos, pero cuyos proyectos apenas serán adjudicados en diciembre de este año.



Para lograr la reactivación económica de esta población, el Fondo de Adaptación aseguró que destinará 7.300 millones para los proyectos productivos de la comunidad.



El evento finalizó con el compromiso de los diferentes involucrados que firmaron un acta de 17 puntos para poder superar los inconvenientes con Gramalote.



