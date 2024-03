'Constituyente para burlar separación de poderes es una amenaza al Estado de Derecho’

La idea de promover una asamblea constituyente lanzada a finales de la semana pasada por el presidente Gustavo Petro ha sido el centro de una fuerte polémica.

Varios sectores han rechazado el anunció e incluso han hecho reparos de fondo con relación al mecanismo por el cual se convocaría la constituyente.

A través de un comunicado, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) crítico la propuesta y advirtió que echar andar la propuesta, de la forma como se busca, sería una amenaza al “Estado de Derecho”.

“Si bien la Constitución Política de 1991 contiene la posibilidad de su reforma, las declaraciones del presidente -declaraciones que pueden verse materializadas en actos- responden, explícitamente, a su frustración frente al Congreso”, señaló la fundación en la misiva.

La organización considera que el Congreso “ha ejercido sus funciones constitucionales y ha aprobado y rechazado proyectos de ley, como le corresponde”, al tiempo que manifestó que “provocar una constituyente para burlar la separación de poderes es una amenaza clara al Estado de Derecho.

Salón Elíptico del Congreso de la República. Foto:Prensa Cámara Compartir

El centro de la crítica se fundamenta en la idea del Presidente de la República de iniciar el proceso constituyente convocando “al pueblo a la movilización a la calle, al debate a ejercer el poder constituyente” a través de cabildos abiertos. “La Constitución Política es explícita al establecer que las únicas formas de reforma válidas son el Congreso, una Asamblea Constituyente o un referendo (art. 374)”.

Resalta FEDe. que los cabildos abiertos, mencionados en el artículo 103 de la Constitución Política y regulados por la ley 1757 de 2015, “son mecanismos de participación en entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios)”.

Dichos cabildos “sirven para la discusión de asuntos de la comunidad local, y no nacional, que, además, no pueden presentar iniciativas normativas, sino sólo peticiones. Así mismo, la ley es clara en advertir que los cabildos abiertos son de iniciativa popular, y no de iniciativa de una autoridad pública”.

Para la organización lo que el Presidente insinúa “es reemplazar a las instituciones públicas por cabildos y por supuestas negociaciones de paz con grupos criminales. Esto implica una clara suplantación del orden constitucional”.

