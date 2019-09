Consejo de Política Criminal avala pena perpetua a violadores de niños

Pese a que una comisión de expertos le recomendó al Gobierno no insistir en la cadena perpetua para violadores de menores de edad, EL TIEMPO conoció que en el Consejo Superior de Política Criminal ya se aprobó apoyar esta iniciativa.



El Consejo es el organismo que asesora al Gobierno en la implementación de la política criminal del Estado y debe presentar conceptos sobre todos los proyectos de Ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso.



De acuerdo con varias fuentes consultadas, hace algunas semanas hubo una reunión del comité técnico del Consejo de Política Criminal en la que se discutió el tema de la prisión de por vida para abusadores de menores, y hace algunos días los miembros del Consejo votaron virtualmente si se apoyaba o no la iniciativa.

Según le confirmaron varias fuentes a EL TIEMPO, la decisión mayoritaria fue afirmativa, aunque varios de los miembros que votaron a favor hicieron observaciones y consideraron que deben hacerse modificaciones al proyecto. También hubo varios votos en contra.



Por ahora no hay un documento formal sobre esto, por lo que tampoco se ha remitido esta decisión al Congreso.



Pero, el efecto de la determinación es un concepto que debe enviarse al Congreso, lo que destrabaría las discusiones sobre el proyecto de ley radicado en agosto pasado para implementar la prisión perpetua



La primera discusión en el Congreso de esta iniciativa estaba citada para el 20 de agosto pero el debate se enredó en medio de una discusión entre los congresistas, y debido a esto, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Juan Carlos Lozada, señaló que no lo incluiría en la agenda para discusiones hasta que se recibiera un concepto del Consejo de Política Criminal para que los congresistas tuvieran más elementos de análisis.



De otro lado, el apoyo del Consejo a esta iniciativa es importante para el Gobierno no solo porque ha apoyado el proyecto radicado por varios partidos en el Congreso sino porque esta pena de prisión perpetua ha sido una promesa del presidente Iván Duque, quien en reiteradas ocasiones ha pedido que se instaure.

El Consejo Superior de Política Criminal está integrado por el Ministerio de Justicia, quien lo preside, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, el Ministerio de Educación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director de la Policía, el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el Director del Inpec, el Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Director(a) del ICBF, el Director del Departamento Nacional de Planeación, dos Senadores y cuatro Representantes a la Cámara, pertenecientes a las Comisiones Primera y Segunda.

Hace poco más de un mes, el país volvió a debatir sobre la cadena perpetua para los violadores de menores luego de que este diario revelara las conclusiones del informe que la Comisión Asesora de Política Criminal -conformada por 10 académicos expertos en el tema- le entregó al Ministerio de Justicia sobre este tema.



El informe de los expertos, entregado al Ministerio de Justicia en mayo pasado, afirma que no hay ninguna evidencia que permita asegurar que condenar a cadena perpetua a quienes sean procesados por delitos graves en contra de los niños, lleve a una reducción de ese tipo de agresiones contra los menores de edad.

En los últimos nueve años, 16.350 presos por violencia sexual contra menores de edad han quedado libres en el país, según el Inpec. Foto: 123RF

Además, que la cadena perpetua es “cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada”, además de hacer que el condenado pierda la esperanza de rehabilitación y libertad.



El concepto también señala que esa pena da “un mensaje de asocialización, discriminación, marginación y exclusión social” que no conlleva beneficios adicionales para proteger y restaurar los derechos fundamentales de las víctimas.



Además de esto, la comisión también analizó los costos económicos de ese tipo de decisiones, y los expertos le dijeron al Ministerio de Justicia que si se tiene en cuenta que el costo de manutención anual de una persona privada de la libertad asciende a más de 18 millones de pesos, la prisión perpetua generaría a largo plazo costos fiscales.



Según uno de estimativo de la comisión, solo por los más de 1.560 condenados por delitos de actos sexuales abusivos que hoy existen en Colombia, el Estado paga más de 29.000 millones de pesos cada año. Esa cifra superaría el billón de pesos si se tienen en cuenta los 35 años que en promedio vivirían los condenados a una cadena perpetua, ya que hoy tienen en promedio 39 años y una esperanza de vida de 74 años.

