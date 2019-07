¿Qué hay detrás de los ataques a la web del Consejo de Estado?

En menos de 48 horas y en pleno proceso de elección de Registrador y Auditor, piratas informáticos han atacado en dos ocasiones la página web del Consejo de Estado, generando una alarma en todo el alto tribunal por la importancia de la información que se puede poner en riesgo.



EL TIEMPO confirmó que los dos intentos de hackeo se registraron desde direcciones IP, cuya procedencia y personas a cargo ya están siendo rastreadas por ingenieros informáticos con el fin de descartar nuevos ataques y la posibilidad de que se puedan extender a otras páginas de internet de la Rama Judicial y del propio Estado.

De hecho, la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, presidenta del alto tribunal, les dijo a periodistas de este diario que está atenta al reporte final de sus ingenieros para presentarle a sus pares de la Rama Judicial un informe sobre lo sucedido. Este documento se conocería en horas.



Lo que llama la atención al interior de la propia Rama Judicial es que los dos ataques –el primero registrado el domingo y el segundo este lunes en la tarde– fueron identificados justo cuando se deben surtir etapas clave del proceso para elegir al próximo Registrador Nacional.



Aunque aún no hay indicios que relacionen directamente los ataques cibernéticos con este proceso, EL TIEMPO estableció que el hackeo se originó justo cuando el Consejo de Estado se aprestaba a publicar la lista de admitidos para elegir Registrador. No obstante, la información tiene copias espejo en otras páginas oficiales, como las de las cortes Suprema y Constitucional y la web general de la misma Rama Judicial.



Entre tanto, en medio de las investigaciones por esos ciberataques, se conocieron comunicaciones que la Red de Veedurías Ciudadanas le remitió a las altas cortes y a la Procuraduría, en las cuales solicita se garantice la transparencia del proceso de elección y, de paso, se pide inadmitir a dos de los candidatos: Dayris Yolima Carrillo Pérez y Alexander Vega Rocha.

En los escritos se advierte que los dos aspirantes oficiaron como magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 4 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 2018, y postularon sus candidaturas a Registrador el pasado 20 de julio. Se asegura que hay una inhabilidad porque estaban oficiando un cargo público que explícitamente está en la norma como uno a los que se debe renunciar un año antes de la inscripción a este cargo electoral.



“Creemos que ambos candidatos sí se hallan inhabilitados porque el momento para contar el extremo final del año va desde la fecha de inscripción en el proceso de elección del cargo de Registrador, pues la restricción se estructura desde la fecha cierta de ese acto electoral y no desde la fecha de su elección”, asegura la Red de Veedurías.



No obstante, los dos aparecen en el listado de 31 admitidos para aspirar a Registrador, publicado este lunes, y ambos han hecho saber que no tienen ningún tipo de inhabilidad, por lo que esperan poder continuar adelante en la puja por un cargo clave en el que se comenzará un nuevo periodo el próximo 6 de diciembre.



Para Vega es claro que la Constitución establece que la inhabilidad rige desde un año antes de la elección y, según el cronograma del alto tribunal, está presupuestado para noviembre. Por eso, en su criterio, no hay tal inhabilidad.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET