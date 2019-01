El día que capturaron injustamente al profesor Alfredo Correa

El 17 de junio del 2004, el fiscal 33 de Cartagena, Demóstenes Camargo, dictó

medida de aseguramiento contra el sociólogo y profesor universitario Alfredo

Correa D'Andréis.

El profesor Correa D’Andréis, que fue asesinado tres meses después en una alianza entre paramilitares y funcionarios del DAS, era señalado por el delito de rebelión por supuestos nexos con las Farc en donde supuestamente era conocido con el alias de Eulogio.



El docente fue llevado a los calabozos del DAS en la capital de Bolívar antes de ser remitido a un centro penitenciario. Permaneció detenido del 18 al 15 de julio, hasta que el fiscal seccional 36 de Delitos de Rebelión de Cartagena, Ricardo Carriazo Zapata, le revocó la medida de aseguramiento.



Casi dos décadas después el Consejo de Estado condenó a la nación por esa detención arbitraria y ordenó el pago de una indemnización a sus familiares.



El alto Tribunal en su decisión cuestionó al DAS por la forma cómo desarrollo la investigación que terminó en una estrategia para desprestigiar al profesor. Igualmente criticó a la Fiscalía que no tuvo el cuidado de examinar las evidencias y en especial la similitud de los testimonios.



El catedrático termino siendo asesinado, crimen por el que paga una condena de 25 años de cárcel el exdirector del DAS Jorge Noguera Cote.



Desde su sitio de reclusión el profesor Correa envió una carta al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en la que señaló: "Confío en que usted no solamente leerá esta carta sino que (...) orientará rumbos justos para que nadie más en este país sufra y de qué manera, como mi adorada y ejemplar familia".



En septiembre de 2012 el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó a la Fiscalía 33 de Cartagena por la 'detención arbitraria' del defensor de derechos humanos.



La sentencia, emitida ocho años después del asesinato del sociólogo barranquillero, señaló que la captura de De Andreis "se convirtió en el primer capítulo de un plan orquestado por agentes del DAS, en asocio con paramilitares, para asesinar al sociólogo".



Y agregó que "la Fiscalía no tuvo en cuenta la presunción de inocencia a favor del sindicado".



