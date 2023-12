El congresista al que no le han podido notificar su suspensión por 'incapacidad médica'

La vida de este representante, desde su llegada al Congreso, ha estado rodeado de polémicas. Lo más reciente que se supo de él, fue una decisión proferida el pasado 15 de noviembre, cuando la Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos en su contra por un presunto caso de maltrato que recibió un integrante de su esquema de seguridad.



Por este episodio, el representante también tendrá que responder en el juicio disciplinario por aparentemente manejar la camioneta asignada para su protección en estado de embriaguez.

La decisión del Consejo de Estado contra el representante. Foto: Cortesía

Pero el origen de la polémica que llevó a su suspensión se remonta a agosto de 2022 cuando el Consejo de Estado tumbó su curul al considerar que estaba inhabilitado, pues había sido previamente candidato a la Asamblea Departamental del Caquetá en el 2015, en representación del movimiento Opción Ciudadana, que perdió la personería en el 2018.



Contra esta decisión, el apoderado del congresista John Fredy Núñez Ramos, representante a la Cámara por la Circunscripción de Paz, interpuso recurso de reposición, con el fin de que se revocara esta medida.



Entre otras cosas, sostuvo que, como ya lo había precisado la alta corte en tres casos concretos, no era posible dictar la medida cautelar cuando existía duda razonable, cuando el juez no había tenido a su haber suficientes elementos probatorios para tomar la decisión y cuando fuere necesario examinar más hondamente las normas aplicables al caso. Para la defensa, en este proceso se repetían tales circunstancias.



Pero el alto tribunal, no accedió a las pretensiones y mantuvo la suspensión de la elección del parlamentario. Sostuvo que el hecho de que el Consejo Nacional (CNE) no hubiere considerado inelegible al candidato, dado que el aval a su aspiración por parte de Opción Ciudadana no se había producido durante los últimos cinco años, "no implica que el juez de lo contencioso administrativo no pueda apartarse de esa tesis. El que no hubiere jurisprudencia sobre el particular, agregó, tampoco inhibía a la sala de emitir un pronunciamiento como el que hizo sobre el caso".

John Fredy Núñez Ramos. Foto: Twitter @JhonFredyNuezR1

Desde entonces, Núñez Ramos, ha tratado de revertir la decisión del alto tribunal recurriendo a diferentes recursos.



Sin embargo, a través de la resolución 1056 del 15 de diciembre de 2023, conocida por EL TIEMPO, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes decidió suspender provisionalmente del ejercicio de congresista al representante, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada por el Consejo de Estado en julio de 2022.

La decisión del Congreso fue proferida el pasado 15 de diciembre. Foto: Cortesía

Pero tal decisión no se le ha podido ser notificado al legislador, toda vez que presentó una incapacidad médica que comenzó a correr el pasado 17 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 24 de diciembre.



Fuentes del Congreso confirmaron que está pendiente esa notificación formal. Dado este escenario, Núñez Ramos sigue en el cargo y por tanto seguirá recibiendo su sueldo.



Este diario conoció la incapacidad, emitida por el Centro Neuropquiátrico El Divino Niño de Florencia Caquetá, por cefalea y vértigo de origen central.



Pero llama la atención, que dentro de la historia clínica se destaca “buen estado general en condición normal”, y en su examen mental refiere que “impresiona en el promedio de inteligencia”.

En agosto de 2022, Núñez Ramos también fue centro de críticas por sus declaraciones en las que aseguró: "Yo nunca en mi vida había aguantado tanta hambre como aquí en el Congreso". Eso generó controversia, teniendo en cuenta el millonario salario de los congresistas.

