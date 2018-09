¿Colombia debe destinar presupuesto para misiles antiaéreos?

Con inquietud fue recibida la propuesta para fortalecer los mecanismos de defensa de Colombia ante posibles agresiones de otros países.

La idea, que se ha ventilado en el Congreso en medio de los debates del Presupuesto General de la Nación para 2018, sería destinar una partida importante para reforzar la defensa nacional en este sentido.



De acuerdo con el senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez, la iniciativa provino de las mismas Fuerzas Armadas, las cuales han hablado de “fortalecimiento de la Fuerza Pública”, en medio de los debates del Presupuesto, en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara.



Este fortalecimiento pasaría por reforzar los sistemas de defensa con los que cuenta el país, tanto en el aire como en tierra y agua.



“Lo que ellos están proponiendo es que de los 10 billones de pesos para el sector defensa haya una partida de 400.000 millones de pesos defensa de posibles ataques de otros países”, afirmó Ramírez.



Según el congresista, la “distribución” de esos recursos en defensa por tierra, mar o aire lo definiría el mismo Ministerio de Defensa.



“El tema tiene buen ambiente y seguramente quedará aprobado en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación”, dijo.



El senador por Cambio Radical Rodrigo Lara confirmó que la propuesta provino de las Fuerzas Armadas y defendió la idea.



“Colombia no cuenta con ningún sistema de defensa antiaérea, lo cual nos hace extremadamente vulnerables. Un país serio debe dotarse correctamente. No podemos volver a esos tiempos en los que subequipabamos a nuestros organismos de seguridad”, afirmó Lara.



El próximo lunes está previsto que la iniciativa que destina las finanzas de la Nación para el próximo año sea votada en las comisiones terceras y cuartas del Congreso y de ahí pase a las plenarias de Senado y Cámara para su examen final.



Esa idea no es nueva y desde el año pasado por ejemplo la Fuerza Aérea ha venido trabajando en el desarrollo de un sistema de radares de vigilancia aérea para protección del territorio nacional. Esos equipos serían claves para detectar movimientos de naves por el territorio nacional.



Desde 2009 ya el Ministerio de Defensa había realizado un estudio en el que advertía que había "aspiraciones expansionistas ideológicas y territoriales" que amenazan a Colombia, sin mencionar directamente a ninguno de los vecinos.



Teniendo en cuenta el cambio en el entorno estratégico regional, la tendencia a la polarización política y las aspiraciones expansionistas manifestadas por algunos países, tanto en términos ideológicos como territoriales, surge la necesidad de hacer un mayor énfasis en la protección de la soberanía nacional", se leía en el informe que ya desde hace casi diez años mencionaba la necesidad de mejorar las capacidades militares de Colombia frente al riesgo de agresiones externas.