El Vaticano podría mediar en conflicto por traslado de monjas de Cali

Solo la Santa Sede podría decidir, en última instancia, la suerte de las 16 monjas de clausura que viven en el Monasterio Santa Clara de Cali hace 52 años y quienes, de acuerdo con la arquidiócesis de la capital del Valle del Cauca, deberían abandonar el lugar dentro de un año.



Lo cierto es que las hermanas clarisas no quieren irse de la casa que en 1967 les fue entregada a manera de comodato por monseñor Alberto Uribe Urbaneta. La orden fue clara: esa comunidad dejaría de tener como sede el monasterio solo cuando la última de ellas muriera.

Sin embargo, según el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cali, Luis Fernando Rodríguez, la salida es “urgente”, pues la casa tiene “amenaza de ruina”.

El obispo dijo que la arquidiócesis ha invertido más de $ 1.500 millones desde hace más de tres años en una obra para construir un nuevo convento en el corregimiento de Pance, en la vía que de Cali conduce a Jamundí.



“En este momento se terminó lo que fue la parte de infraestructura, columnas, y empezamos lo que son muros. El plan sería que en junio de 2020 se terminaría y ellas (las monjas) debieran, según la programación, iniciar su traslado en agosto del 2020”, dijo el obispo.



Sin embargo, dentro de la comunidad y entre los fieles se escuchan voces de preocupación sobre la suerte de las hermanas. Ellas han manifestado su desacuerdo con la decisión que ha tomado la arquidiócesis y afirman que no es cierto que el monasterio se esté cayendo y que quieren seguir ahí.



El obispo Rodríguez aseguró que todo el proceso se ha hecho consensuado con ellas, e inclusive las hermanas escribieron una carta, en 2016, a una reconocida organización católica internacional con el fin de buscar recursos para la construcción de la nueva sede. Dijo que ellas han participado en la ejecución de los planos para el nuevo convento: “Ellas eran conscientes de que debían salir de allí”.

En el sector de Pance, corregimiento de Cali, se desarrolla la construcción del nuevo monasterio. Foto: Archivo particular

El padre Germán Robledo, quien fue presidente del Tribunal Eclesiástico, cuestionó que se esté pensando en el traslado de las hermanas clarisas. “Según las normas canónicas, lo primero es tener ese permiso de la Santa Sede (...) si eso está, está solucionado el problema”, manifestó el sacerdote. Insistió en que solo el Vaticano puede dirimir la situación.



Añadió que es un “absurdo” que saquen a las hermanas de un lugar en donde hacen una “labor de oración. Tengo entendido que la casa que están haciendo es por allá por el cementerio del sur, que es llegando a Jamundí, un lugar desolado donde los únicos vecinos son los muertos”, manifestó.



Añadió que en el clero se viven divisiones entre quienes apoyan la salida de las hermanas y quienes no quieren que se vayan del monasterio, que es además un bien patrimonial.

“Si el pueblo de San Antonio está defendiendo a sus monjitas, que no las saquen de allá, ¿por qué las quieren sacar? Y mandarlas para semejante lejanía en donde no van a tener ni siquiera gente que visite su iglesia”, señaló el padre Robledo.



Sin embargo, desde la arquidiócesis insisten en que el lugar en donde están es inhabitable y que sale más “económico” construir un nuevo monasterio y no intervenir un bien patrimonial. El obispo dijo que la nueva sede se entregaría también a manera de comodato, es decir que saldrían solo cuando la comunidad se extinga, y que es tres veces más grande que el lugar en el que hoy están.Aseguró que buscan salvaguardar y mejorar la calidad de unas hermanas de 80 y 90 años, pues donde viven incluso se han entrado por las tuberías algunas ramas de los árboles.

“Últimamente, y no sabemos por qué motivo, ni quién, ni qué intereses hay, las han incitado (a las monjas) para que no salgan de allá, entonces eso es un problema. Se ha generado pánico de que saliendo las hermanas haya un cambio de uso del espacio”, señaló el obispo auxiliar, quien fue designado por la arquidiócesis, presidida por el arzobispo Darío de Jesús Monsalve, para dar respuesta sobre el tema.



“Tampoco vamos a vender un bien tan valioso para la arquidiócesis. Planeación no nos ha dado indicaciones de qué pudiera hacerse ahí, puede ser que con modificaciones, no para habitar unas religiosas, pueda ocuparse para otra cosa”, señaló Rodríguez.



Aunque insistió en que es una “cuestión interna”, el obispo explicó que será la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, organismo de la curia de Roma, la que deba resolver el conflicto. “Si la Santa Sede dirime y dice: ‘se ratifica que se quedan allá’, pues ya veremos qué se hará con la otra sede que queda en construcción, pero nosotros confiamos que no”, dijo Rodríguez.

