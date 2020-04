Guardia de la cárcel Distrital de Bogotá tiene coronavirus

La Secretaría de Seguridad de Bogotá aseguró que se confirmó un caso de contagio de coronavirus de un guardia de la cárcel Distrital.



Se trata de un comandante de guardia que presentó síntomas el pasado 27 de marzo, y que días antes había tenido contacto con un familiar que llegó del exterior.

Tras confirmarse que tiene coronavirus, las autoridades ordenaron aislar a 13 guardias que tuvieron contacto con su compañero contagiado, a quienes también se les realizó pruebas de las que aún no se obtienen resultados.



Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el guardia no tuvo contacto directo con los detenidos en este centro penitenciario. Hasta ahora no se ha reportado ningún caso de internos de esta cárcel con síntomas.



La cárcel Distrital de Bogotá, que tiene 1.032 presos, es manejada directamente por el Distrito y en ella sólo se encuentran detenidas personas sindicadas.

Esta situación se suma a la de la cárcel de Villavicencio, en donde dos detenidos murieron el 5 y 7 de abril por covid-19. En un tercer interno de Villavicencio, que está hospitalizado, también se confirmó la enfermedad, mientras que otros dos con síntomas respiratorios se encuentran en un centro médico, esperando los resultados de su examen.



Aunque el pasado 23 de marzo el Gobierno decretó la emergencia carcelaria, luego de varios amotinamientos en centros penitenciarios, el presidente Iván Duque aún no ha expedido el decreto con el que el Gobierno anunció que excarcelaría a por lo menos 10.000 internos, a quienes les daría casa por cárcel.



Esto, como una medida para evitar la propagación de covid-19 en las cárceles del país.



