Confirman condena contra diputado que agredió a su expareja 

El Tribunal Superior de Cúcuta dejo en firme la condena en contra del exdiputado del Centro Democrático Leonardo Cuéllar Sus por las agresiones físicas hechas a su expareja Paola Mora Ortega.

El político de Norte de Santander deberá responder por una pena no privativa de la libertad de 16 meses por las lesiones que le propinó el 14 de agosto de 2015 a la mujer. La Fiscalía había imputado cargos por lesiones personales dolosas.



"Fui víctima de violencia de género por parte de mi pareja en el año 2015. Ha sido una batalla legal ardua, él es un político muy influyente en la región", dijo Mora Ortega, tras conocer la decisión del Tribunal. En su momento a la víctima le dieron 15 días de incapacidad.



"No teman, no callen", fue el mensaje que la expareja del diputado les dio a las mujeres que, como ella, han sido víctimas de violencia intrafamiliar.



"Acabamos de salir de una confirmación en segunda instancia y este mensaje para compartir el triunfo con las mujeres que son víctimas a diario", añadió.





JUSTICIA