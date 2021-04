Conductores venezolanos denuncian despido de 100 personas sin razón

Juan Guerra, vocero de conductores venezolanos de vehículos pesados, denunció que la Organización de Servicios Logísticos, Osl, y Transcot, empresas de transporte de Barranquilla, despidieron injustificadamente a 100 trabajadores venezolanos. Además afirmó que las compañías no les pagaban un sueldo básico.

Según Guerra, los conductores llevaban trabajando dos años y medio en las compañías sin prestaciones de servicio y sin reconocimiento de un sueldo base. "Nos pagaban solo el valor de los viajes, sin tener en cuenta lo demás, como el tiempo que nos tardábamos en llegar, ni las complicaciones que ocurren estos trayectos", narró el vocero.



De acuerdo con su denuncia, las empresas de transporte de Barranquilla les hacían firmar a los conductores venezolanos recibos de mensualidades que certificaban pagos que nunca recibieron , según Juan Guerra.



Además, asegura, los despidieron de forma injustificada por no estar conformes con las condiciones laborales. "Estas empresas se aliaron con los Puertos Sociedad Portuaria y Puerto Palermo para impedir nuestra actividad laboral", contó.



Después del despido, Juan Guerra acudió ante el Ministerio de Trabajo en busca de una solución y como representante de 30 conductores venezolanos. Como respuesta a su solicitud, el 5 de marzo de este año se efectuó una reunión de conciliación entre los representantes de las empresas y los inspectores de trabajo asignados por el ministro Ángel Custodio Cabrera.







Según el vocero, esta reunión fue "un fracaso". "Los gerentes de los puertos no acudieron y el coordinador del encuentro Nayib Marchena Berdugo le dio la razón a las empresas y no contribuyó a la conciliación", relató. Además, según él, uno de los inspectores que cumplía el papel de monitor no asistió a la reunión.



Ante este panorama, Guerra cuenta que envió un correo electrónico a la Presidencia de la República contando el caso para buscar otra alternativa. Esta dependencia radicó su solicitud y la dirigió nuevamente al Ministerio de Trabajo, instándolo a que solucione el caso.



"Estamos esperando una solución. Existen familias que no tienen nada para comer. Conductores que deben mantener a sus hijos, y nadie hace nada, es triste que nuestra nacionalidad nacionalidad venezolana implique que nos traten de esta manera", afirmó el vocero Juan Guerra.







Esteban Piña, uno de los conductores venezolanos, relató que su ingreso económico se ha visto afectado porque no tiene acceso a los Puertos Sociedad Portuaria y Puerto Palermo. "El trabajo no sale cada 4 días, a veces no trabajamos en una semana", contó



Estos 30 venezolanos están a la espera de que el Ministerio de Trabajo responda a sus solicitudes y que se les garantices sus derechos laborales.



