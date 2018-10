Las cuentas pendientes que ex-paras extraditados tienen en Colombia

De los 12 exjefes paramilitares que fueron extraditados en el 2008 a Estados Unidos para responder por condenas de narcotráfico en ese país, la mayoría sigue teniendo deudas pendientes con la justicia colombiana.



Algunos de esos exjefes de las Autodefensas han vuelto a Colombia, tras cumplir sus penas en el exterior, y hoy están en centros de reclusión pagando por delitos de lesa humanidad, en el marco de la ley de justicia y paz.



Otro fueron excluidos del proceso por lo que tendrán que responder en la justicia ordinaria, mientras que en otros casos están esperando que salgan en su contra las sentencias de la Sala de Justicia y Paz.

Esta es la situación de los exjefes paramilitares que han sido extraditados a Estados Unidos:

Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy

El exparamilitar, que fue extraditado a Estados Unidos en 2008, se encuentra pagando una pena de 24 años y 4 meses de prisión en ese país por narcotráfico.



El excomandante de las Auc tendrá que venir a pagar 8 años de prisión impuestos por el tribunal de Justicia y Paz por los homicidios, desplazamientos forzados, accesos carnales violentos, prostitución forzada y esclavitud sexual, reclutamiento ilícito, torturas, secuestros y hurtos que cometió en el marco del conflicto.



Vanoy mantendrá esta pena mientras cumpla los acuerdos establecidos en el proceso de Justicia y Paz pues, de lo contrario, se enfrentaría a una pena de 40 años de prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos.



Además de firmar un acta de resocialización, Cuco Vanoy deberá pagar los perjuicios materiales e inmateriales en contra de las víctimas del Bloque Mineros. Esta es la segunda condena que emite Justicia y Paz en su contra por delitos de lesa humanidad cometidos bajo su comandancia en las autodefensas.

El 13 de mayo de 2008, antes de su extradición a Estados Unidos, miembros de la Policía custodiaban al ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso. Foto: Efe

Salvatore Mancuso

En menos de cinco años el exjefe paramilitar terminaría de cumplir su condena en Estados Unidos por narcotráfico, por lo que deberá responder en Colombia por al menos 60 mil delitos cometidos bajo la línea de mando del líder de las autodefensas, cargos que él mismo ha confesado.



Mancuso, quien era la mano derecha del máximo jefe de las autodefensas Carlos Castaño Gil, en abril pasado aseguró que intentaría acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz.



El exparamilitar fue extraditado en 2008 a Estados Unidos, en donde cumple una pena de 15 años por narcotráfico.



En Colombia tiene deudas pendientes con el Tribunal de Justicia y Paz que le otorgó la pena alterativa de ocho años de prisión por actos en el marco del conflicto cometidos por los bloques Norte, Córdoba, Catatumbo y Montes de María, bajo el mando de Mancuso.



Además, ese tribunal también pidió que el exjefe de las autodefensas, pida perdón público a las víctimas de desplazamientos forzados, violencia de genero, homicidios y reclutamiento ilícitos cometidos por esas estructuras.

Diego Fernando Murillo, alias Don Berna

El exparamilitar, quien también fue extraditado en el 2008, cumple una pena de 31 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. 'Don Berna' tiene un proceso en la Sala de Justicia y Paz de Medellín por los delitos cometidos por el Bloque Cacique Nutibara, el Héroes de Granada y el Héroes de Tolová.



Ante ese tribunal la Fiscalía le imputó cargos por unos 400 hechos delictivos que dejaron al menos 3.000 víctimas de los bloques que operaban en Antioquia y Córdoba y que estarían bajo el mando de 'Don Berna'. Entre los hechos están los masivos desplazamientos y los homicidios cometidos en la época del conflicto.



Aunque aún no se ha emitido sentencia en su contra, el jefe paramilitar ha dicho que no responderá por la violación de 20 mujeres ocurridos entre 2001 y 2005, casos que la Fiscalía le imputó por cadena de mando.



Hace dos años, 'Don Berna' aseguró desde una cárcel en Miami, que no tenía responsabilidad en esos hechos, pues argumentó que ese tipo de prácticas estaban prohibidas en su línea de mando. Dijo que le es muy difícil reconocer hechos en los que no estuvo de acuerdo. De no incluirse estos hechos en la sentencia que deberá emitir Justicia y Paz, deberán ser juzgados por la jurisdicción ordinaria.

Diego Murillo, alias Don Berna, paramilitar extraditado en audiencia en los Estados Unidos Foto: Archivo particular

Momento en el que Migración Colombia recibió a Hebert Veloza, alias HH, deportado de Estados Unidos tras cumplir su pena. Se encuentra en manos de la Dijín #CityNoticias pic.twitter.com/gCgBeWYezJ — Canal Citytv (@Citytv) 26 de diciembre de 2017

Hebert Veloza García, alias HH

El exjefe paramilitar Hebert Veloza fue deportado a Colombia en diciembre del año pasado luego de pagar ocho años de prisión en Estados Unidos por el envío de centenares de toneladas de cocaína a ese país.



Ahora alias HH, quien primero fue guerrillero y luego terminó delinquiendo con Carlos Castaño, está respondiendo en la justicia colombiana por los cientos de crímenes cometidos por los bloques Calima y Bananero.



El el 2013, fue condenado a una pena de 40 años de cárcel. Sin embargo, tras acogerse a Justicia y Paz, la pena fue de siete años de prisión por su responsabilidad en por lo menos 347 delitos, entre los que estarían 177 homicidios en persona protegida, 2.500 desplazamientos y el reclutamiento de 34 menores, entre otros. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia aumentó la pena a ocho años de prisión. Actualmente se encuentra en la cárcel de Itagüi (Antioquia).



Antes de ser enviado a Estados Unidos, en el 2009, Veloza estuvo recluido durante un año y once meses en Colombia, por lo que con su llegada al país en diciembre del año pasado, le dejó un saldo de seis años con la justicia de este país, siempre y cuando siga cumpliendo los compromisos pactados con Justicia y Paz.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40

Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, fue excluido en el 2015 del proceso de Justicia y Paz.

Ese mismo año, y habiendo estado casi ocho años en Estados Unidos, 'Jorge 40' fue condenado a 16 años de prisión por narcotráfico en ese país.



La expulsión de Justicia y Paz implicaría que una vez regrese a Colombia, Tovar Pupo enfrentaría una condena de hasta 60 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos bajo su comandancia en el Bloque Norte.



La Corte suprema de Justicia dejó en firme esa decisión al considerar que 'Jorge 40' "nada reveló sobre las fuentes de financiación de la organización que lideraba y la participación e involucramiento de figuras políticas, militares o empresariales en las actividades delictivas de esa estructura". Además dijo que evadió confesiones y que "prolongó indefinidamente la dilucidación de la verdad".

Guillermo Pérez Alzate 'Pablo Sevillano'

Guillermo Peréz Alzate, quien se desempeñó como comandante del bloque Libertadores del Sur de las autodefensas tiene una condena en Colombia a 40 años de prisión y a una pena alternativa de ocho años, emitida por la Sala de Justicia y Paz.



'Pablo Sevillano' quedó en libertad el 9 de junio de 2016, tras pagar solo ocho años de cárcel, pese a que su condena en EE. UU. era de 17 años. En ese momento argumentó que si regresaba a Colombia su vida podría correr peligro y al parecer, hasta el momento, no ha sido deportado.



En un histórico fallo de la Sala de Justicia y Paz, el exparamilitar fue condenado junto a otros 31 exmiembros de las AUC por hechos cometidos entre 1999 y 2006.



A Sevillano se le responsabiliza de más de 250 homicidios, 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos, 173 reportes de reclutamiento ilícito y 14 situaciones de violencia basada en género, cometidos por integrantes del Bloque Central Bolívar.

Hernán Giraldo Serna, exjefe paramilitar. Foto: Archivo EL TIEMPO

Hernan Giraldo Serna, 'El Patrón'

Hernán Giraldo Serna, quien era el comandante del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte de las Auc que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentra en Estados Unidos pagando una condena de 16 años de prisión por tráfico de estuperfacientes.



A alias 'El Patrón' aún le esperarían seis años más antes de que sea deportado a Colombia para que responda por los crímenes que habría cometido en el marco del conflicto armado.



Contra el exjefe paramilitar aún no hay sentencias ejecutoriadas, pero la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, estaría ad portas de emitir la condena que deberá pagar Serna, por la responsabilidad de las conductas delictivas cometidas bajo su comandancia.



Si se acoge a los requisitos del Justicia y Paz, lo más seguro es que termine pagando ocho años de prisión, que es la pena alternativa más alta que se puede emitir contra los líderes de las autodefensas.

Diego Alberto Ruíz Arroyave, 'El Primo'

El exjefe paramilitar del Bloque Centauros regresó a Colombia en el 2013 luego de pagar una condena por siete años y medio de prisión por contactar a mercenarios rusos con el fin de comprar armamento para las Auc.



Ante la Sala de Justicia y Paz aceptó los delitos relacionados con tráfico de armas y droga. Sin embargo, Ruíz Arroyave podría perder el beneficio de la pena alternativa y someterse a por lo menos 40 años de prisión.



La Fiscalía ya pidió la exclusión de alias 'El Primo' del proceso en el tribunal de paz al considerar que no aceptó la responsabilidad de los hechos cometidos bajo su comandancia en el Bloque Héroes de los Llanos. Inclusive el ente acusador compulsó copias para que la justicia ordinaria lo investigue por los homicidios no confesados.

Manuel Enrique Torregrosa, alias Chang

Manuel Enrique Torregrosa, el sucesor de 'Jorge 40' en el Bloque Norte de las autodefensas, tendrá que pagar por lo menos seis años de prisión en Colombia por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico.



El exintegrante de las AUC llegó al país en el 2016 luego de cumplir una pena de nueve años de prisión en el estado de Misisipi por traficar y distribuir cocaína en Estados Unidos.



Actualmente se encuentra en recluido en la cárcel de mediana seguridad de Barranquilla, a donde ingresó en noviembre de 2016.



Sin embargo, y pese a que ya tiene condena, las autoridades insisten en que Torregosa se le deben quitar los beneficios de Justicia y Paz, en razón a que, una vez desmovilizado, volvió a delinquir con la banda criminal conocida como ‘Los 40’.

Nodier Giraldo Giraldo

Nodier Giraldo Giraldo, quien era la mano derecha y sobrino de Hernán Giraldo, llegó al país en mayo de 2015, deportado de Estados Unidos.



El exjefe paramilitar del Bloque Tayrona de las Autodefensas estuvo casi siete años en la cárcel de Northern Neck regional Jail de Warsaw, en el estado de Virginia cumpliendo una condena por narcotráfico.



Actualmente está en libertad, esperando una condena que debe ser emitida por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla.



Entre los crímenes por los que es señalado el exjefe del Bloque Tayrona están decenas de desapariciones forzadas, homicidios, torturas, secuestros, desplazamientos. Además de actos de terrorismo, barbarie, amenazas, toma de rehenes, trata de personas, entre otros delitos que cometió la estructura en el marco del conflicto.

'Narcos' que intentaron colarse en Justicia y Paz

A su llegada a Bogotá, este lunes, ‘Gordo Lindo’ fue capturado para que responda por varios delitos. Foto: Migración

Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo

Aunque Farancisco Javier Zuluaga fue extraditado junto a otros 12 paramilitares a Estados Unidos en 2008, nunca fue un miembro de las autodefensas.



Es por eso que la Corte Suprema confirmó la decisión de expulsarlo del proceso de Justicia y Paz en el que el narcotraficante pretendía colarse para acceder a beneficios y penas alternativas que impone la Sala de Justicia y Paz.



'Gordo Lindo' fue deportado de Estados Unidos a finales de abril de este año, luego de pagar una condena en ese país de nueve años de prisión por narcotráfico. Actualmente se encuentra recluido en La Picota.



Pese a que el narco sí tenía cercanía con las autodefensas, el grupo liderado por él se dedicaba exclusivamente al tráfico de sustancias ilícitas. Además apoyaba la financiación del paramilitarismo.



Al parecer Gordo Lindo tramitó con las autodefensas un 'cupo' para hacerse pasar como desmovilizado de esa estructura.



Fue entonces cuando se presentó como líder del Bloque Pacífico, que nunca existió, y para el cual contrataron a más de 150 hombres para que se hicieran pasar como miembros de ese grupo.



Ahora responde ante la justicia ordinaria por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y homicidio agravado.

Juan Carlos Sierra, alias el Tuso

Juan Carlos el 'Tuso' Sierra fue otro de los narcotraficantes que intentó colarse en el Sala de Justicia y Paz. Esta vez, para demorar su extradición al país norteamericano.



Sierra fue llevado a Estados Unidos en 2008, pese a que había sido solicitado por ese país desde el 2002. Sin embargo, la solicitud se había cancelado porque 'Tuso' se había presentado como miembro del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas y la orden había quedado congelada.



El narco quedó libre en el 2013, cuando terminó de cumplir una pena de cinco años de prisión en EE. UU. Luego, en mayo de 2014, logró quedarse en Estados Unidos, con un permiso indefinido de trabajo.

