Condenan a joven que movía en carro del Congreso $614 millones

En audiencia realizada este martes, un juez especializado de Bogotá decidió condenar a Luis Javier Rojas Morera, hijo de la exgerente financiera del Congreso de la República, Magdalena Morera.

Rojas Morera fue detenido en junio de 2016, por uniformados del Ejército Nacional mientras se desplazaba en un carro del Congreso con dos maletas que contenían 614 millones de pesos.



"La decisión es de condena frente a los delitos de lavado de activos y cohecho por dar y ofrecer", dijo el togado.

La Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer. El juez, a partir de los elementos probatorios, decidió absolverlo por el cargo de enriquecimiento ilícito, por falta de material probatorio, y condenarlo por los dos restantes.



En el juicio oral, la defensa de Luis Javier presentó como testigo al empresario Juan Martin Lozano Sánchez, quien, según su declaración, es el dueño del dinero que apareció en el carro.



El empresario de 67 años, se dedica a la finca raíz y habría realizado dos negocios durante el año 2015 e inicios de 2016, uno con la compañía Promotora La Florida, de donde obtuvo entre 350 y 370 millones de pesos, y el otro con la firma Coinverandes, de donde supuestamente obtuvo alrededor de 400 millones.



Lozano Sánchez aseguró que el dinero le pertenece, y que lo dejó en manos del acusado para que se lo guardara mientras se cambiaba de residencia.



"Nos conocemos hace más de 20 años y es gente respetable y honesta", dijo en su momento el empresario y agregó que en varias ocasiones Rojas ya le había guardado dinero.



Esa versión no convenció a la Fiscalía, que recalcó que debía ser condenado y en sus alegatos finales dijo que en el momento de los hechos Rojas Morera "no llevaba ningún soporte de la legitimidad del dinero" y además intentó sobornar al Capitán del Ejército Hugo Germán Quintero, quien fue testigo del ente acusador, con 50 millones de pesos y luego con 100 millones para "que no informara sobre el hallazgo'".



El representante de la Procuraduría dijo que Rojas no debería ser condenado por el delito de enriquecimiento ilícito, porque "no existe un hecho juridicamente relevante" para este cargo.



Para la defensa, a cargo del abogado Marlon Díaz, la declaración del capitán del Ejército Hugo Germán Quintero, quien fue testigo del ente acusador, no debía tener validez, porque supuestamente presentaba irregularidades y contradicciones. El juez no aceptó ese argumento.



"No existía ninguna de las características de un puesto de control cuando el carro fue interceptado (...) No existió ni un cono, chaleco reflectivo o aviso" dijo el abogado y añadió que el testimonio del capitán no tiene credibilidad frente a los videos de los hechos ocurridos ese día y que quedaron registrados en cámaras del sector.



La defensa de Rojas Morera, insiste en su inocencia y anunció que apelará la decisión que llegará a revisión del Tribunal Superior de Bogotá.



El día 4 de septiembre se leerá la sentencia para el acusado y se definirá a cuántos años será condenado.



Luis Javier Rojas Morera se encuentra en libertad por ahora, y la conservará, según el juez, hasta el momento en que de dicte la sentencia.







JUSTICIA