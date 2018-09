Condenan a exfiscal por red de corrupción en Sincelejo

Pantallazos de WhatsApp y conversaciones telefónicas son algunas de las pruebas de la Fiscalía para destapar la red de corrupción judicial que habrían creado en Sincelejo, Sucre, el abogado Larry González y el exfiscal Óscar Javier Martínez Monterroza.

Entre las evidencias más contundentes está el pantallazo de una conversación en la que el exfiscal solicita al abogado otro número de teléfono para reenviar un documento confidencial a Ómar Quessep, padre del alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep, a quien exigían 70 millones de pesos para no abrir una investigación en su contra.



Por este caso, el Tribunal Superior de Bogotá emitió la semana pasada una condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Martínez por los delitos de concusión y concierto para delinquir



Desde Bogotá, Martínez, quien era fiscal en la Unidad Anticorrupción, supuestamente investigaba cómo en Sucre se pagaron millonarias sumas a una IPS que atendía a pacientes con enfermedades psicológicas que no existían, por lo que el exfuncionario habría aprovechado para exigir dineros al alcalde de Sincelejo con tal de no imputarle cargos por ese caso de corrupción.



