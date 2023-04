El empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Gustavo Petro, habla de los señalamientos de favorecerse de ese vínculo y de las versiones que lo relacionan con el caso del buque colombiano detenido en España con cocaína y con personajes cuestionados como Álex Saab, los primos Nule, y Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma.

Durante años, no obstante la frecuente mención de su nombre en medios, Gutiérrez Robayo se había abstenido de hablar a la prensa. En entrevista con EL TIEMPO, asegura que su cercanía con el Presidente —es esposo de María Teresa Alcocer, hermana de la primera dama, Verónica Alcocer—, al contrario de lo que se ha dicho, supuestamente ha afectado sus intereses y relaciones comerciales, laborales y sociales. Por eso, dice, la posibilidad de irse de Colombia no la descarta.

Un tema obligado a tratar es el del buque ‘Orión V’, que transportaba ganado colombiano hacia el Líbano y los mercados del Oriente Medio y en el que se halló un gran cargamento de cocaína. ¿Qué participación tuvo usted en esa exportación?

​

Yo no soy el propietario del barco ni de la carga, como tampoco tengo la calidad de accionista o hago parte de la compañía que realizó la operación exportadora. No he tenido ninguna participación en las actividades comerciales relacionadas con dicho embarque de ganado. No sé de dónde salió la versión que me vincula con este caso, tal vez por el solo hecho ser miembro de la Asociación Wagyu de Colombia y sus Cruces, una entidad sin ánimo de lucro, encargada de velar por el mejoramiento genético y productivo del ganado Wagyu. Le repito: el caso de ‘Orión V’ es totalmente ajeno a mí. Además, por todos es conocido que las compañías que realizan tareas de exportación —una operación FOB— son responsables de manera integral del contenido del envío encomendado en todas sus fases, desde su recibo de la carga hasta el momento de su correspondiente entrega al buque.

El Orión V, según la Armada Colombiana, fue cargado con cocaína a 64 millas de las Islas Antillas. Foto: Policía de España

¿Pero tiene o ha tenido alguna relación con la empresa transportadora y con algunos de los 28 capturados por este hecho? ¿Conocía de alguna advertencia sobre el buque ‘Orión V’? ¿Cómo supo que se trataba de un cargamento del 'clan del Golfo'?

​

Mi primera respuesta hace innecesarias estas preguntas y las demás que se refieran a este tema, pues soy absolutamente ajeno al mismo. Sin embargo, le respondo y le reitero que, de manera alguna, personalmente o a través de mis empresas, tengo relación con este caso. Conocí un comunicado de la Armada Nacional, que es un documento confiable, emitido de manera oficial, según el cual es posible que el cargamento incautado perteneciera a ese grupo delincuencial. Ahora, lo inadmisible es que algunos medios de comunicación me califican, de manera ligera e irresponsable, en un perverso juego de palabras, de ‘vaca sagrada’, refiriéndose a mí como una persona intocable y, ahora, supuestamente, narcotraficante. Aclaro: soy empresario y trabajador. Nunca he infringido la ley y trabajo de manera honrada, cumpliendo el ordenamiento jurídico colombiano.



¿Ha sido requerido para alguna entrevista, a rendir una versión libre o a una indagatoria por parte de la Fiscalía General de la Nación?



No he sido llamado a ningún tipo de diligencia por parte de la Fiscalía. Por el contrario, a raíz de las versiones que usted señala, yo mismo le solicité al ente investigador que indicara formalmente si me encuentro vinculado en algún proceso judicial o si tienen conocimiento de alguna denuncia en mi contra, a lo que la entidad respondió en forma negativa. Es decir, nada concerniente con el episodio de ‘Orión V’ ni con ningún otro.Es decir, ¿usted ya tiene una respuesta oficial de parte de la Fiscalía en el sentido de no estar involucrado con el caso ‘Orión V’?

Consulté a la Fiscalía y la entidad respondió que no existe el más mínimo indicio que me vincule con el caso del buque detenido con droga en España FACEBOOK

Repito: consulté a la Fiscalía y la entidad respondió que no existe el más mínimo indicio que me vincule con el caso del buque detenido con droga en España.



¿Qué hay con respecto a otras entidades, como la Contraloría y la Procuraduría sobre su situación?



No existe ningún tipo de reporte en mi calidad de responsable fiscal por parte de la Contraloría General de la Nación. Con respecto al segundo ente de control, la Procuraduría General de la Nación, el informe señala textualmente, refiriéndose a mí, que no presento ningún tipo de antecedentes.



¿Ha sido investigado por alguna conducta penal?

​

Ninguna, como ya lo he explicado. Por el contrario, con mi familia estamos pensando en iniciar acciones legales contra los medios de comunicación y los periodistas que han cometido el que nosotros consideramos un delito de injuria en contra nuestra.



¿Por qué, en su criterio, se ha mencionado tanto su nombre en relación con hechos y personas cuestionadas públicamente?

​

En gran parte esto obedece a una motivación política, atacando al concuñado de Gustavo Petro, creyendo erradamente que, haciéndome daño a mí, se lo van a causar, consecuentemente, al Presidente. De todos los señalamientos en mi contra, como lo he explicado, no existe ninguna prueba ni jamás he sido requerido por autoridad judicial alguna.

De todos los señalamientos en mi contra, como lo he explicado, no existe ninguna prueba ni jamás he sido requerido por autoridad judicial alguna FACEBOOK

¿Cree que hay una campaña de desprestigio en su contra?



Doy una respuesta que reafirma la anterior. Toda esta campaña mediática comenzó hace ocho años. Desde la época en la que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá e hizo alguna referencia sobre mí. En estos años he tenido grandes problemas financieros, tras la quiebra de una de mis empresas, pues la banca me retiró su apoyo.



Para atacar a Gustavo Petro, cuando era alcalde, empezaron las calumnias contra mí, sin una sola prueba, con acusaciones sin sustento, con la única intención de afectar al alcalde. Con tales acciones no consiguieron su objetivo, pero, en cambio, terminaron por destruir buena parte de mi trabajo honesto de muchos años. Y ahora que es Presidente, quieren seguir vinculándome con escándalos con los que no tengo ninguna responsabilidad. El daño que esto nos ha causado a mi familia y a mí es inimaginable. Es un hecho que merece una reflexión ética y jurídica.



La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, durante la posesión de Gustavo Petro. Foto: AFP

Su nombre apareció en las revelaciones de los Panama Papers...

​

Tener una empresa offshore o una fundación bajo ese esquema no es ilegal. En su debido momento la Dian abrió una investigación al respecto, hizo lo que correspondía y al no encontrar mérito alguno, la cerró formalmente.



¿Cuál es su relación con Fernando Sanclemente, ex embajador de Colombia en Uruguay y en cuya finca en Cundinamarca se halló un laboratorio de coca?

​

Fernando es el esposo de una prima de mi esposa. Infortunadamente, le contaminaron su finca cuando se encontraba ejerciendo como embajador en Uruguay. Nosotros, a través de una de mis empresas, le brindamos en algún momento una asesoría técnica en su finca, consistente en las palpaciones del ganado de la raza Angus que allí criaba.



Álex Saab, preso en Estados Unidos por lavado de activos del régimen de Maduro. Foto: Marshals Service - Estados Unidos

¿Cuáles han sido sus vínculos con Álex Saab?



​A Álex Saab lo conocí en Venezuela. Después del cierre de una de nuestras empresas que quebró aquí en Colombia, se nos presentaron dificultades con el sector financiero, razón por la cual nos fuimos a Venezuela a emprender algunos negocios. Iniciamos un proceso licitatorio de varios pozos de perforación por el sistema ‘llave en mano’, en el cual a la estatal PDVSA le correspondía colocar los recursos económicos —provenientes de una banca de inversión— para el desarrollo del proyecto. Álex Saab estuvo presente en el proceso y, no obstante en la parte técnica todo salió como estaba planeado, la operación nunca arrancó, porque no hubo el desembolso de los dineros y PDVSA anuló el proceso.



¿Ha tenido negocios con los Nule?



A ellos los conocí porque son de Sincelejo, tierra de donde es oriunda mi esposa. En un momento en el que yo había vendido una propiedad, me pidieron un dinero prestado y les proporcioné, con intereses pactados, 1.600 millones de pesos, no 30.000, 50.000 o 70.000 millones, como han dicho algunos medios. Ese dinero se perdió, pues nunca me pagaron.



¿Cuál ha sido su relación con Álvaro Rincón?

​

Álvaro Rincón es un reconocido constructor, a quien conocí hace cerca de veinte años. Para ese entonces, mi papá tenía unos lotes en la calle 95 de Bogotá, en donde adelantamos un proyecto de construcción de un edificio de apartamentos.



Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, es señalado por la Fiscaía de ser un narco que trabajó con paramilitares. Foto: Policía Nacional

¿Tuvo algún negocio con Guillermo León Acevedo, conocido como alias Memo Fantasma?

​

Guillermo León Acevedo es un criador de ganado, con fincas en Montería. Él tenía un lote en la calle 85 con carrera 14 en donde se desarrolló otro proyecto inmobiliario, junto con Álvaro Rincón. En ese negocio tuve una participación del cinco por ciento.



Hace unos días se conoció la vinculación de una de sus hermanas con un proyecto inmobiliario en Sesquilé, Cundinamarca...



Sucede que hoy, cuando menciona el apellido Gutiérrez Robayo, todo es malo. Las actividades de hermanos, hermanas, tíos, primos, en cualquier grado de consanguinidad o afinidad, son cuestionables. Nosotros trabajamos, creamos empresa, tratamos de hacer lo mejor y de tener excelente relación con nuestros empleados, todo bajo la ley y las líneas éticas y morales. Pagamos impuestos, no evadimos.



¿Se siente discriminado en su entorno social, familiar o económico debido a las acusaciones en su contra?

​

Es durísimo, pero hemos aprendido a vivir con ello. Los bancos no nos abren créditos y muchas veces nos niegan el derecho de tener una cuenta bancaria. En lo social, aunque tenemos muchos amigos que nos apoyan, nuestro círculo se ha cerrado. No puedo decir que mis hijos hayan sufrido discriminación en el colegio, pero algunas de sus actividades se han visto afectadas.



¿Cuál es su postura frente a los medios de comunicación a los cuáles señala de tratarlo injustamente?

​

A los medios de comunicación les pido que verifiquen sus informaciones antes de publicarlas. Entiendo que el periodismo vive de las noticias, infortunadamente, las noticias con morbo o las malas noticias son las que más venden. Y hoy estamos en un mundo digital en cual, entre más ‘likes’, visualizaciones o reproducciones se tenga de una noticia, más gana el medio.



¿Ha pensado en irse del país?

​

Amamos este país, vivimos muy bien en Colombia. Sin embargo, nos preocupa el grado al que hemos llegado, como el caso del buque detenido con droga, en el que he sido vinculado, no legalmente sino mediáticamente. Es en un caso de esos en donde uno se pregunta ¿cómo es posible que pongan en entredicho nuestra reputación y generen riesgos para nuestra seguridad por lo delicado de este tipo de señalamientos? Nos quedaremos en Colombia hasta que la situación sea sostenible, pero si no y nos vemos obligados, nos iremos.



REDACCIÓN JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

