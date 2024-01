Atención: no prosperó conciliación entre el presidente Gustavo Petro y Andrés Pastrana

Poco más de una hora y media demoró en la Fiscalía la diligencia de conciliación a que asistieron en la mañana de este martes 30 de enero, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana, luego de los choques que protagonizaron en redes sociales a finales de 2023.



En concreto, el primer mandatario radicó una denuncia en contra del expresidente por los delitos de injuria y calumnia; sin embargo, el mecanismo para solucionar la demanda no prosperó en la sede del ente acusador. Ahora lo que sigue es que avance el proceso penal.

Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo El Tiempo / Presidencia

El enfrentamiento entre el presidente Petro y Pastrana se originó luego de que este último publicara en su cuenta de X, el pasado 28 de noviembre un mensaje en el que cuestionaba la campaña y el gobierno del hoy jefe de Estado.



"Su campaña y su presidencia @petrogustavo no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total", escribió Pastrana en la red social.



Minutos antes de entrar al búnker de la Fiscalía, el presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, se refirió al caso y dejó ver que no desistirá de la demanda.



"Pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. La indemnización por perjuicios morales que reclamo será destinada a una fundación con objeto social", dijo el primer mandatario.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/ue2RndCfjh — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2024

Pastrana invita a un debate público

A su salida de la diligencia el expresidente Pastrana señaló que asistió a la diligencia con la ocasión de la denuncia instaurada por el presidente Gustavo Petro “por las opiniones que como líder de la oposición he expresado en diversas ocasiones”.



“Esta es la primera vez que un presidente en ejercicio denuncia penalmente a un jefe de la oposición por expresar públicamente sus opiniones. Petro ha instaurado en Colombia el delito de opinión. Cada denuncia del presidente Petro viola abiertamente la Constitución Política de Colombia, la Carta Democrática de Lima, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, dijo Pastrana.



En sus declaraciones, Pastrana señaló que le propuso al Presidente que “en vez de debatir las opiniones políticas en los tribunales, hiciéramos un debate público en televisión ante los ciudadanos para debatir sobre el favorecimiento de su Gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley”.



“Serán los ciudadanos los que consideren si el Gobierno de Peto le da prevenda a los criminales o no. Ellos serán los que estimen si en este Gobierno se favorece a los narcotraficantes. Ellos serán los que analicen su campaña si estuvo impregnada del dinero del narcotráfico”, dijo el expresidente.

