El llamado de la Defensoría sobre concertación del salario mínimo en Colombia para 2024

En medio de las negociaciones sobre el salario mínimo para el próximo año, la Defensoría hizo un llamado a la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, para que se establezca un salario mínimo ajustado a las realidades socioeconómicas.



“Es vital lograr una concertación técnica que reconozca la inflación y el comportamiento de la productividad para que se pueda mantener el poder adquisitivo de los colombianos, sin castigar el crecimiento económico y la generación de empleo”, dijo el defensor Carlos Camargo Assis.

El organismo añadió que respaldan un enfoque que considere no solo el monto del salario mínimo, sino las condiciones generales de trabajo y el acceso a beneficios sociales.



“El salario mínimo, como derecho constitucional y obligación social que goza de la protección especial del Estado, no es solo un número, sino un instrumento para asegurar que los trabajadores tengan un nivel de vida acorde con la dignidad humana”, añadió Camargo.



En ese sentido, la entidad hizo un llamado para que el monto logre cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, “la protección de los derechos humanos laborales implica no solo un salario digno, sino condiciones laborales justas y oportunidades de desarrollo para los trabajadores”.







