Con permiso de la JEP Rodrigo Granda salió del país rumbo a Venezuela

El exjefe de la guerrilla de las Farc Rodrigo Granda abandonó el país por la frontera terrestre con Venezuela.

Así lo confirmaron fuentes de Migración Colombia, que señalaron que el exguerrillero se presentó en el puesto de control del puente Simón Bolívar y se autorizó su salida del país al tener el permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según el permiso de la JEP, Granda estará fuera de Colombia hasta el 25 de octubre y un día después tendrá que presentarse personalmente ante esa jurisdicción.



El guerrillero, según el permiso, estará en la ciudad de San Juan de Los Morros, en el estado Guárico.



Fuentes de Migración señalaron que aunque en su contra hay dos circulares rojas de Interpol, estas no se harán efectivas como parte de los beneficios del proceso de paz.



La JEP indicó que desde abril y hasta la fecha, la Sala de Amnistía o Indulto ha recibido 28 solicitudes de permisos y de estas ha concedido 13 permisos de salidas del país a ex combatientes de las Farc y ha negado 15. Todos los ex combatientes que han obtenido esos permisos han regresado al país y se han reportado a la JEP.



