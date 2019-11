Con pago de $ 3 mil millones se pretendía torcer proceso por 'Jaboque'

Avanza en la mañana de este viernes la audiencia contra el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, por presuntas irregularidades en varios fallos que favorecían a terceros



El proceso penal está relacionado con un fallo de abril 2014 que ordenó a la Empresa de Acueducto de Bogotá el pago de una millonaria suma de dinero a un particular por reparación directa por la no compra de un predio cerca del humedal Jaboque y que estaba en la zona de manejo ambiental.

En total se ordenó pagar como reparación 64 mil 215 millones de pesos, de los cuales 20 por ciento era para Kelly Andrea Eslava, quien había obrado como apoderada del demandante.



Durante la audiencia de imputación de cargos al magistrado Carlos Vargas Bautista, la Fiscalía reveló un comprometedor audio relacionado con el predio Jaboque, proceso que está en segunda instancia en el Consejo de Estado.



El ente acusador recalcó que la presunta organización no se limitaba a interferir en decisiones en el Tribunal, sino que también podría hacerlo en instancias superiores como el Consejo de Estado.



En una de las llamadas interceptadas se escucha a Jorge Cortés, supuesto dueño del predio del humedal Jaboque y un abogado identificado como Fernando Trebilcock en el que se habla de un pago de $ 3.000 millones para mover el proceso.

En esta llamada, señaló la Fiscalía durante la audiencia al presentar las pruebas, se escucha que hay la petición de $ 3.000 millones con referencia a la decisión que estaba por tomarse en el Consejo de Estado, dentro del asunto que nos concierne desde el 18 e octubre de 2017, que estaba para proveer o elaborar proyecto de sentencia, dijo el fiscal del caso.



La comunicación es entre Jorge Cortés y Fernando Trebilcock.

" temas varios, el amigo con el que hablamos (...) ya descubrí porqué razón no sale el fallo. Hubo una petición de tres mil (risas) y esa es la razón. Usted me le puede decir que esa es la razón por la que no nos sale", se escucha en el audio.



Además el abogado Fernando Trebilcock reconoció en declaración jurada que esa llamada hacia referencia al fallo de segunda instancia del caso Humedal Jaboque por la reparación directa.



"Había un chisme que si no se daban 3'000.000 millones de pesos para unos concejales y senadores entonces que no iba salir el fallo(...) Del fallo de la reparación directa, es que no hay más fallos pendientes" dijo el abogado Fernando Trebilcock en interrogatorio ante la Fiscalia.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET