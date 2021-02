Con imputación de Andrade, se inicia nueva fase en caso Odebrecht

Con una nueva imputación de cargos al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, la Fiscalía iniciará una serie de decisiones que pondrían a responder ante la justicia a funcionarios y particulares por el caso Odebrecht.



Andrade, que reside en el exterior, ya está en juicio por su presunta responsabilidad en irregularidades en la adjudicación del otrosi número 6 para la vía Ocaña-Gamarra. En ese proceso ya han declarado testigos de la Fiscalía como el excongresista Otto Bula, el exasesor de la ANI Juan Sebastian Correa y está previsto que esta semana declare el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías.



Y ahora, el exfuncionario tendrá que responder por interés indebido en la celebración de contratos y peculado. La audiencia estaba prevista para la semana pasada y se alcanzó a instalar, pero tuvo que ser suspendida y el juez del caso la reprogramó para el 1 de marzo. Se trata de presuntas irregularidades en la adjudicación del otro si número 2 para la construcción de un puente entre Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar) a la Concesionaria Yuma.



En noviembre del año pasado, el Juzgado 36 Penal de Bogotá falló a favor de Andrade, quien a través de su defensa pidió la nulidad del proceso. El despacho judicial decretó la nulidad de la imputación realizada el 25 de julio de 2019 y pidió que se diera claridad de los hechos por los que el exfuncionario era llevado ante la justicia.



El nuevo grupo de investigadores del caso Odebrecht revisó el proceso y decidió avanzar con la imputación al considerar que hay elementos de juicio que comprometerían la responsabilidad de Andrade en irregularidades. Fuentes oficiales señalaron que en el caso hay evidencias de que hubo intereses particulares que llevaron a la adjudicación y que en ese proceso se cometieron delitos.



La Fiscalía no pedirá medida de aseguramiento contra el exfuncionario al considerar que los hechos se registraron entre 2014 y 2015 y que Andrade ya no es funcionario por lo que no existe posibilidad de que reincida en ese tipo de conductas investigadas.



Por estos hechos, también fueron judicializados Roberto Prieto; Leonardo Castro, representante legal de Yuma Concesionaria S.A., y el representante legal de la empresa Salini Impregilo, Francesco Stopponi.



Impulso al caso

En marzo del año pasado tras la posesión del fiscal Fancisco Barbosa, el jefe del ente acusador determinó unificar todo el proceso Odebrecht y entregarlo a la Dirección delegada ante la Corte Suprema de Justicia bajo la coordinación del fiscal Gabriel Jaimes.



Los nuevos encargados del caso ya tienen los 175 expedientes y se determinó no hacer investigaciones individuales sino contextualizar en general como funcionaba la empresa como era su modus operandi para llegar a atribuir las responsabilidades individuales a las personas que participaron en ese entramado de pago de sobornos.



Fuentes de la Fiscalía indicaron que con todo el proceso en un solo lugar ha sido posible tener una nueva visión de los hechos y se han hallado nuevas líneas de investigación.



Esa metodología adoptada por determinación del fiscal Barbosa Delgado, dijeron, fuentes oficiales, llevará a nuevas imputaciones de cargos y a nuevas decisiones en el proceso.



