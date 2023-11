Con escasez de comida y durmiendo en el piso sobreviven 2.000 desplazados en Samaniego

La denuncia del secuestro de los adultos mayores Adelina Figueroa Quiroz y José Edmundo Rosero Díaz, en el resguardo la Montaña en zona rural de Samaniego (Nariño), se sumó ayer a la grave situación de orden público por la que atraviesa este municipio desde hace años por la disputa del territorio que libran varios grupos ilegales.



La Defensoría del Pueblo habla del desplazamiento forzado de más de 2.000 personas que están sobreviviendo en precarias condiciones en un coliseo del municipio.

Más de 2.000 desplazados continúan viviendo en precarias condiciones en un coliseo de Samaniego. Foto: Archivo.

En el pasado fueron las Farc las que se disputaron el control de rutas ilegales del narcotráfico y ahora hacen presencia las disidencias. En concreto autoridades señalan que la comunidad quedó en medio de los enfrentamientos entre el frente Franco Benavides, vinculado al “Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas” del Estado Mayor Central (Emc), y la Compañía Jaime Toño Obando, del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (Eln).



Un familiar de los secuestrados, que por su seguridad pidió la reserva de la identidad, le dijo a EL TIEMPO que desde su desplazamiento forzado el 2 de agosto de este año, no han logrado volver a su casa ubicada a tres horas del casco urbano.



“Salimos de nuestro territorio pero mis familiares se quedaron y ya se cumplen 22 días de que los sacaron de la finca en la que vivían desde hace 60 años. Luego un hombre identificado como integrante de las disidencias de las Farc nos llamó y dijo que ellos están siendo investigados por supuestas llamadas con el Eln, cuando ni siquiera el teléfono funciona. Al 90 por ciento de la población la tienen vigilada”, dijo.



Afirmó que por miedo no ha podido volver al resguardo en donde dejó a sus parientes Jaime Arnulfo Benavides Portillo y el joven José Eudoro Figueroa, de los que no volvió a saber nada.



"Mi preocupación también es por mis padres quienes tienen 63 y 64 años, ambos presentan una discapacidad visual y estaban delicados de salud la última vez que estuve con ellos", explicó la familiar de los adultos mayores secuestrados.



Ella teme que sus seres queridos estén secuestrados y que los pocos bienes que tenían hayan sido saqueados por los ilegales.

Desplazados que llegan a Samaniego, huyendo de los violentos en Nariño. Foto: Archivo particular

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el panorama en Samaniego, se ha ido intensificando desde agosto cuando más de 2.100 personas del resguardo indígena la Montaña y resguardo Planadas Telembí salieron desplazadas de los corregimientos de El Decio, Bolívar, Bajo Canadá, Betania, Andalucía, Chuguldí y San Diego hacia Samaniego.



Otro de los desplazados de la violencia en la zona le dijo a este diario que estas familias que dejaron a la intemperie las vacas, cerdos, pollos y demás animales que cuidaban, abandonaron sus cultivos y dejaron sus pertenencias, ahora duermen en un coliseo, en colchonetas, y se alimentan de la caridad de los samanieguenses.



La comida se acaba, no hay cómo atender a los enfermos, las personas duermen en colchonetas en el piso, no hay trabajo y ya la gente no da para más FACEBOOK

"La comida se acaba, no hay cómo atender a los enfermos, las personas duermen en colchonetas en el piso, no hay trabajo y ya la gente no da para más", relató un habitante de la zona rural de Samaniego a este diario.



De igual manera, al menos 500 niños y niñas de 20 escuelas de las comunidades desplazadas se encuentran en el coliseo.



La Defensoría presentó una alerta temprana de inminencia 033-2023 por el riesgo que corre la población civil ante la cruenta disputa por el control territorial focalizada especialmente en el municipio.



“Esta situación presenta un riesgo elevado de desconocimiento de los principios de precaución y proporcionalidad del DIH. La preocupación se intensifica al prever la posible expansión de estos riesgos a los municipios vecinos de Santacruz y Linares”, advierte el organismo humanitario.

Al menos 500 niños y niñas están en el coliseo de Samaniego. Foto: Archivo.

Y añade que el frente Franco Benavides, vinculado al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del Emc, ha venido expandiendo su influencia desde la Cordillera nariñense hasta Samaniego, evidenciándose en enfrentamientos y desplazamientos masivos, superando incluso los límites geográficos del municipio. Al tiempo, el ELN se repliega hacia Linares, generando una compleja dinámica que pone en riesgo la vida de la población y sus bienes.



“Nos ha sido imposible ingresar al territorio y poder desarrollar los procesos propios de justicia, asambleas ni mingas, pues al querer hacerlo ponemos en riesgo la vida de nuestras familias, viendo esto como procesos de inminente exterminio al pueblo Awa y a la violación de nuestros derechos fundamentales”, dijo Albeiro Nastacuas, Gobernador Mayor Cabildo Indígena Libertad del Telembí.



La situación se torna más crítica con la presencia de minas antipersonales, estrategia adoptada por los grupos en disputa para contener el avance.



“Realizan sus operaciones táctico militares, poniendo en riesgo extremo a los habitantes de este sector, básicamente en cuanto a posibles enfrentamientos, contaminación del territorio por armas, posibles reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes para robustecer sus filas”, se lee en informes de la Defensoría del Pueblo.

