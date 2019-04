La nueva vida que exguerrilleros quieren conservar en ETCR de Guaviare

En el 'Marco Aurelio Buendía', el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Charras, Guaviare, no solo viven exguerrilleros. Junto con varios de los 80 excombatientes de las Farc que quedan allí -de los 250 que llegaron inicialmente-, viven algunos familiares que nada tuvieron que ver con la guerra, pero que encontraron en este ETCR un lugar en el que podían permanecer juntos.



Este lugar queda a pocos kilómetros del centro poblado de la vereda Charras, a unas tres horas en carro desde San José del Guaviare.

Los ETCR son espacios diseñados, en principio, para el agrupamiento de los exguerrilleros luego de dejar las armas, como parte del proceso de paz, luego se convirtieron en lugares de capacitación en los que muchos terminaron su bachillerato y aprendieron distintos oficios, pero hoy, como en Charras, también son el hogar permanente que los excombatientes desean.



En el 'Marco Aurelio Buendía' los exguerrilleros se quieren quedar, como lo recalcó Francisco Gamboa, alias Ricardo Semilla, coordinador de este ETCR. Gambo comentó que, por ejemplo, de los 250 excombatientes que llegaron inicialmente muchos se fueron a vivir con sus familias a otras zonas, o a trabajar en otro lugar, pero que así mismo varios más han regresado después de haber salido porque allí sienten que pueden hacer su vida de forma tranquila y segura.

En el campo que queda en la mitad del ETCR las banderas de Colombia y del partido político Farc, surgido tras el acuerdo de paz, ondean juntas. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO En las casas y construcciones del Espacio Territorial hay grafittis e imágenes alusivas a íconos de la guerrilla. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO Una de los proyectos que tienen los excombatientes es un sembrado de piña, que aún no está terminado. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO Una de los proyectos que tienen los excombatientes es un sembrado de piña, que aún no está terminado. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO Reunión en la que el Defensor del Pueblo escuchó las inquietudes de los exguerrilleros en Charras. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO

Las familias que los exguerrilleros pensaron que nunca podrían tener por las difíciles condiciones de la guerra hoy son realidad y el ETCR está lleno de mamás con sus bebés en brazos y papás jugando con sus niños. También hay jóvenes que en vez de instruirse en la guerra bailan y hacen coreografías de salsa choque en los salones del lugar, y excombatientes cuidando de un vivero de árboles maderables y piñas, o trabajando en el día en los terrenos aledaños.



"Nosotros nos vamos a quedar, a pesar de que en agosto se supone que se acaban los ETCR. Vamos a discutirlo y alguna decisión saldrá, pero que no decidan en Bogotá porque nos queremos quedar aquí", comentó Gamboa.



Algo más impensable aún sucedió al final de una reunión del Defensor del Pueblo, Carlos Negret, con los excombatientes, durante el tercer día de una misión de la entidad por Meta y Guaviare.



Tras escuchar las inquietudes de los excombatientes frente a temas como su permanencia en el ETCR e incumplimientos del Gobierno en los proyectos productivos que debían llegar a la región tras la erradicación de cultivos de coca, la reunión se levantó y la mayoría de los asistentes que atentamente escucharon la discusión, se volcaron al campo de fútbol para ver un partido amistoso entre miembros de la Defensoría del Pueblo, entre ellos el mismo Defensor Nacional, integrantes de la misión de la ONU y exguerrilleros de las Farc.

Un partido de fútbol entre excombatientes de las Farc, miembros de la Defensoría y de la misión de la ONU en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 'Marco Aurelio Buendía', en Charras, Guaviare.



A la paz le falta mucho pero esto es una muestra de que se puede. pic.twitter.com/Ru1SVPlIBr — María Isabel Ortiz F (@M_I_O_F) 11 de abril de 2019

Esas imágenes del partido y de todos aplaudiendo y gritando "¡Gool!" no cabían antes en las mentes ni de los exguerrilleros, ni de las entidades, ni de los civiles que acompañaban el cotejo. Al igual que tener familias, un partido así era impensable pero ahora los excombatientes quieren que en lugar de la guerra, esto sea lo que se siga repitiendo.



A pesar de la tranquilidad que encontraron los exguerrilleros en esta nueva vida, no todo es color de rosa. Gamboa lleva en cargo de director solo unos meses, allí llegó luego de la salida de Élmer Mata Caviedes, 'Albeiro Córdoba', el anterior coordinador, quien, según contó, tuvo que huir tras recibir múltiples amenazas contra su vida Aunque, de acuerdo con Gamboa, sigue en el proceso de paz y lo llama todos los días para preguntarle cómo va todo en el ETCR, está pensando en buscar asilo político.



Gamboa también carga amenazas, de incluso antes de que llegara a coordinar el espacio de Charras. En la actualidad, contó, completa dos meses en los que no ha salido del ETCR por temor de un atentado y convertirse en otro más en las listas de los que murieron a manos armadas después de haberle apostado a la paz, una lista que de acuerdo con el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, ya tiene por lo menos 90 nombres.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Desde Charras, Guaviare

Redacción JUSTICIA

En Twitter: @M_I_O_F