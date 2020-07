Así infiltraron a 'Jesús', cerebro del ataque a la Escuela Santander

Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Barbas o Jesús, de acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía recibió órdenes directas de alias Pablito, integrante del Comando Central del Eln, para organizar y perpetrar el atentado terrorista – 17 de enero de 2019 – contra la Escuela de la Policía General Santander, que cobró la vida de 22 subtenientes.



Oviedo Espinel y Anyi Lorena Solano Cortés, alias Maco, que para la fecha del atentado eran pareja, fueron capturados el 2 de julio junto a otras seis personas sindicadas de su participación en la activación de 80 kilos de pentolita al interior de la Escuela.



EL TIEMPO obtuvo el informe de inteligencia que da cuenta de los movimientos de ‘Jesús’ y ‘Maco’ el día del atentado, y la forma cómo se logró su identificación y captura tras año y medio de seguimientos, escuchas e infiltraciones para dejar al descubierto su perfil criminal. La pareja, señala el documento, se encargó de hacer la inteligencia a la Escuela para perpetrar el atentado.



De acuerdo con el informe – elaborado a través de 240 horas de video de cámaras de seguridad que permitieron trazar rutas y línea de tiempo – ‘Jesús’ y ‘Maco’ salieron en una moto negra de placas CYN- 03E del barrio El Tejar, y en la transversal 72 F 39, al sur de la ciudad, empiezan a custodiar la camioneta cargada con explosivos en su recorrido hasta la Escuela.



Después que el automotor ingresa al punto de ataque, se registra su paso por varias cámaras de seguridad hasta la calle 45 sur # 72 J donde abandonan la moto y tratan de cambiarse rápidamente de ropa.



En ese punto los investigadores encontraron un par de tenis – que fueron procesados para obtener muestras de ADN – de igual forma, queda registrado que abordaron un taxi para continuar con la fuga.

Los agentes de inteligencia de la Policía de Bogotá, siguieron sus pasos a través de las cámaras, y los ubicaron en La Primero de Mayo con 45 Sur, donde toman un segundo taxi que los lleva hasta la Calle 60 Sur con Carrera 80 D, donde se suben a otro taxi y les pierden el rastro.



Los investigadores, con base en los registros fílmicos, empiezan a desarrollar el trabajo de inteligencia interno, “y en ese proceso, uno de nuestros hombres que estuvo infiltrado en zona campamentaria del Eln en Venezuela, identifica a alias ‘Barbas’ o ‘Jesús’”, dijo a EL TIEMPO uno de los agentes frente al caso.



El infiltrado, pasó como integrante de las células urbanas de la guerrilla y recibió “instrucción” por parte de ‘Jesús’. “Lo único que sabía nuestro agente era que ‘Jesús’ procedía de Cundinamarca”, señaló el investigador.

Los seguimientos al cerebro del atentado

De acuerdo con el investigador, identifican a Andrés Felipe Oviedo y al revisar sus antecedentes corroboran que fue integrante de un grupo radical que en su momento se autodenomino como ‘Llamada Mentes Libertarias’, y que participo en acciones terroristas registradas entre el 2015 y 2016.



A ‘Jesús’ lo ubican en Cajicá, Cundinamarca, y logran determinar que no tenía un trabajo fijo, y que se “quedaba por semanas enteras encerrado en su apartamento”. Pero todos los jueves, sagradamente, su mamá lo visitaba, hacía mercado y le pagaba los recibos y servicios.



Durante más de un año, siguieron a 'Jesús', los agentes de inteligencia, acudiendo a fachadas, vendedores de frutas, habitantes de calle, y hasta como vecinos del sector.



Llamó la atención de los agentes, que la mamá “de un terrorista entrenado y homicida”, lo acompañaba a coger el bus y le daba la bendición, las pocas veces que salió.



En esas esporádicas salidas los investigadores notaron que tomaba unas “medidas de seguridad” que no realiza una persona con una vida normal. En sus visitas a Bogotá, por ejemplo, se subía a un bus, esperaba unos minutos, se bajaba y abordaba un taxi, y luego utilizaba el servicio de TransMilenio.



“Su comportamiento a todas luces no era normal, no interactuaba con sus vecinos o hablaba con otras personas, eso nos dificultó un poco las vigilancias y seguimientos, pero estamos capacitados para eso, para no perderle la pista”, aseguró el hombre al frente del caso.



Resaltó que un día ‘Jesús’ tenía el cabello largo, y luego, salió totalmente rapado, o se quitaba la barba. “Durante el año y medio que lo estuvimos controlando cambio de apariencia varias veces”, puntualizó.



Paralelo a ello, ‘Jesús’ aprovecho que ‘Maco’ estaba escondida en otro lugar, y tuvo una relación sentimental con otra mujer, “a la que hacia dar dos o tres vueltas a la manzana – para verificar que no la estuvieran siguiendo – y después la dejaba entrar a su casa”, se lee en el expediente.



Otra de las características del cerebro del atentado contra la Escuela de Policía es que no usaba celular, y sus comunicaciones las hacia a través de correos humanos o internet.

A 'Maco' le infiltraron un familiar

En ese periodo, otro grupo se dedicó a ubicar a Anyi Lorena Solena, alias Maco, y establecieron que a los pocos días del atentado terrorista viajó a Argentina, a “enfriarse”, como lo llaman los guerrilleros que integran las células urbanas.



“Hasta allá viajaron hombre de inteligencia, que trabajaron con nuestros homólogos de Argentina y la ubican en una residencia universitaria, donde ya había hecho contacto con grupos radicales”, aseguró el investigador.



Ella salió de Argentina, hizo una parada en Brasil y otra en Venezuela. Finalmente, el 25 de diciembre de 2019 regresa a Bogotá.



A ‘Maco’ le tomaron más de 500 fotos durante el proceso, y “siempre se le veía diferente, cambiaba de color de cabello, de corte, usaba gafas, lentes de color, buscaba verse distinta”, dijo el investigador.

En el entorno familiar de ‘Maco’, una persona muy cercana a ella, que conocía de sus actividades con el Eln -y dado a tener relaciones extramatrimoniales- fue identificada.



“Con esa información infiltramos a una de nuestras agentes de inteligencia. Ella se ganó la confianza del hombre, se veían casi a diario y así se logró recolectar más detalles, como que ‘Maco’ estaba organizando otro grupo, clave en Bogotá y estaban reclutando a jóvenes y los detalles de su viaje a Argentina”, resaltó el investigador.



‘Maco’ llega a Bogotá y se traslada a Manizales donde se va a una finca, a seguir escondida, hasta allí llegaron los investigadores el día de las capturas. A ‘Jesús’ lo capturan en Zipaquirá, Cundinamarca.



Los investigadores, en especial los de inteligencia de la Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía y la Policía Judicial, fueron sumando uno a uno los elementos de los seguimientos e infiltraciones con los que se logró las órdenes de captura de los ocho implicados, de los cuales, seis ya fueron enviados a la cárcel por un juez.



