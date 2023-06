El robo, el pasado 29 de enero, de una suma de 7.000 dólares, según la denuncia de la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, que se encontraban dentro de una maleta en su apartamento en Bogotá, llevó a la Fiscalía General a adelantar varias líneas de investigación: una por el robo como tal, y otra por la aplicación del polígrafo a Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos de las empleadas de quien era la mujer más cercana al Presidente Gustavo Petro.



Como se sabe, las mujeres resultaron siendo 'chuzadas', cuando sus números de teléfono fueron incluidos en una investigación relacionada con el 'clan del Golfo'.Desde la semana pasada los involucrados en este escándalo empezaron a declarar en la Fiscalía y algunos han guardado silencio, ¿por qué?

Los que han guardado silencio

El pasado 15 de junio fue a la Fiscalía a interrogatorio, es decir, en calidad de indiciado en un proceso penal, el capitán de la Dijín de la Policía Carlos Andrés Correa Loaiza, quien era superior del patrullero que, en Chocó, solicitó el seguimiento a los números de las empleadas Meza y Perea, según dijo él, porque una fuente humana se los suministró.



Meza y Perea fueron incluidas allí señaladas falsamente de ser personas allegadas a 'Siopas', jefe del 'clan del Golfo'. El patrullero que estaba en Chocó ya rindió interrogatorio, y Correa Loaiza se acogió a su derecho a guardar silencio. Ambos son defendidos por el abogado Miguel Ángel del Río Malo.



El capitán Correa es investigado por la posible configuración de los delitos de fraude procesal, falsedad en documentos público y violación ilícita de comunicaciones.

EL TIEMPO habló con varios abogados penalistas que indicaron que el derecho a guardar silencio es transversal a todas las fases de un proceso penal.



"En ninguna declaración una persona puede ser obligada a romper el secreto, ni menos tener una consecuencia negativa por hacer respetar ese derecho en temas propios o de familiares cercanos", dijo un penalista a este diario.



Aunque el capitán Correa no puede ser obligado a declarar en interrogatorio, ni en entrevista o declaración jurada (que son diligencias en donde la persona puede ir como testigo, más no como indiciado), el paso siguiente en este proceso podría ser el de un llamado a imputación de cargos, si la Fiscalía considera que hay mérito para ello; aunque también podría decidir no continuar con el proceso en su contra.

De izq. a der.: Laura Sarabia, Miguel Ángel Del Río, Carlos Feria, Andrés Parra y Armando Benedetti Foto: Archivo EL TIEMPO, Presidencia y Facebook Laura Sarabia

De otro lado, Andrés Parra, esposo de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, fue citado a una declaración jurada el pasado 20 de junio, dentro de las investigaciones por el robo a la exfuncionaria.



En este caso se conoció que la defensa de Parra le solicitó a la Fiscalía esclarecer las líneas de investigación que se tienen en este caso, para determinar si Sarabia está en este proceso solo como víctima o si es indiciada.



Jorge Mario Gómez, el abogado de Parra, que es el mismo de Sarabia, apuntó que sin esas respuestas, su cliente se podría estar enfrentando a una declaración que "compromete el nivel de solidaridad íntima que él tendría".



EL TIEMPO habló con el abogado penalista Camilo Burbano, quien explicó que el derecho a guardar silencio, además de estar protegido por tratados internacionales, consiste en un derecho de no declarar en contra de sí mismo ni de sus familiares cercanos.



"Es un derecho absoluto. No hay ninguna diligencia en la que se le pueda obligar a una persona a declarar contra sí mismo o sus familiares. No importa si es interrogatorio, declaración jurada o entrevista. Sin embargo, una persona puede abandonar ese privilegio y declarar, pero tiene que ser voluntario", explicó.

Los que han asistido a declarar

Coronel Carlos Feria y Coronel Óscar Dávila. Foto: Facebook y Archivo EL TIEMPO

Junto a Andrés Parra, la Fiscalía citó a declaración jurada a Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado a Sarabia, y a la propia exjefa de Gabinete.



Rondón fue citado para este jueves 22, luego de que la cita inicial para el 20 de junio se aplazó. Y Sarabia declaró el miércoles 21, en calidad de víctima del robo que ella denunció.



La mujer declaró en una diligencia que se realizó en las oficinas del viejo DAS en Bogotá, al lado del Complejo Judicial de Paloquemao, y allí habría aclarado que, además del dinero, también habrían sido robados de la maleta documentos oficiales.

Por el uso irregular del polígrafo a las empleadas de Sarabia fue citado a interrogatorio el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de Protección de la Presidencia de la República, junto al capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de la Oficina de Polígrafo; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, poligrafista.



Feria acudió a la Fiscalía el 21 de junio a la diligencia realizada por funcionarios de la Delegada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, en donde le preguntaron por esa toma de polígrafo y por los protocolos que usan en el equipo de seguridad de la Presidencia de la República para usar la herramienta.



Miguel del Río. Foto: Archivo Miguel del Río / Fiscalía General de la Nación.

Feria respondió a las preguntas de los investigadores, como ya lo había hecho el 20 de junio, pero en una declaración jurada, en el marco de las pesquisas que adelanta la Fiscalía por la muerte del coronel Óscar Dávila Torres, quien era el coordinador del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia y quien, según dictamen oficial de Medicina Legal, se quitó la vida el pasado 9 de junio de 2023.



Por ese mismo caso fue citado a declaración jurada el abogado Miguel Ángel del Río, quien iba a defender al coronel Dávila, y quien señaló en su momento que su asistencia a tal declaración no era necesaria.



Tras conocerse el dictamen de Medicina Legal, el abogado insistió en que el coronel Davila "se quitó la vida por presiones de Fiscalía. Radiqué solicitud desde el mismo momento para investigar la inducción al suicidio por parte de funcionarios del ente investigador".



Esa petición, confirmó la vicefiscal Martha Mancera, deberá ser repartida para iniciar las respectivas pesquisas.

