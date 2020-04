Así ha afectado el coronavirus la migración en Colombia

En un foro, el centro de estudios Dejusticia promueve reflexiones sobre cómo la pandemia de coronavirus afecta a la población migrante, que de por sí ya es vulnerable.



Al comienzo de la charla, se recordó que más de 1'700.000 migrantes venezolanos han ingresado a Colombia. También se recordaron los motivos por las que la población migrante está en mayor vulnerabilidad, por ejemplo, el hecho de que si bien la Ley colombiana garantiza atención en salud a los migrantes, esto es solo para la atención de urgencias pero no está claro cuál es el tratamiento en salud que tienen migrantes con enfermedades crónicas y demás.

Tras algunas reflexiones, el politólogo Hugo Ramírez, director del Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario, recordó que la crisis migratoria no nació con el coronavirus, pero que ese hecho pone en una situación de más vulnerabilidad a los migrantes.



Por ejemplo, dijo, la mayoría de albergues y comedores que antes atendían a población migrante hoy están cerrados, atendiendo la orden del gobierno de cuarentena por la prevención del coronavirus.



"La crisis migratoria no va a desaparecer con la emergencia y no atenderla puede agravarla aún más", indicó.

Dijo que es importante no sacar de los canales de ayudas a las organizaciones locales que tiene muy claras las necesidades y organización de comunidades vulnerables.



Sobre si el cierre de las fronteras, que ya rige en Colombia, es efectiva para controlar la pandemia, Ramírez expresó que no está seguro de ello pero que las fronteras, en la práctica, no se cierran, las personas siguen pasando y siguen existiendo trochas irregulares por las que los migrantes buscan ayuda. Así, ante la porosidad de las fronteras, el director recomendó que más bien se deberían adoptar otras medidas para atender la pandemia, que podrían cumplirse más que un cierre de fronteras.



De otro lado, una de sus reflexiones fue que el aislamiento es un privilegio para muchos, puesto que hay ciertas poblaciones para las que es imposible acatar la cuarentena, ya que requieren conseguir cosas diariamente para su subsistencia.

La crisis migratoria no va a desaparecer con la emergencia y no atenderla puede agravarla aún más FACEBOOK

TWITTER

Seguidamente, Carolina Moreno, de la clínica jurídica para migrantes de la Universidad de los Andes, explicó que la pandemia también tiene efectos en los migrantes que viven en las ciudades.



Por ejemplo, hay temas de educación de los niños migrantes, que se ve afectada, así como en la protección al debido proceso, especialmente en fases migratorias de expulsión.



Esta semana, dijo, han tenido casos de necesidad de acceso a los servicios de salud, el estatus migratorio irregular hace que sea aún más difícil obtener atención. "En un escenario de crisis como este, los derechos de los migrantes entran a competir con los derechos de los nacionales, como lo han expuesto las autoridades, hacen que ellos estén más abajo en la lista de prioridades", expresó.



Y en cuanto a desalojos y personas con complicaciones para la subsistencia, Moreno explicó que el hecho de que la mayoría de las personas estén es sus casas, hace que la mayoría de los migrantes -que están en la informalidad- tengan problemas para lograr su sustento, ya que dependen de lo que logren cada día.

En un escenario de crisis como este, los derechos de los migrantes entran a competir con los derechos de los nacionales FACEBOOK

TWITTER

También explicó que como todas las personas están en casa, para los migrantes es aún más difícil obtener una respuesta de los poderes públicos, por ejemplo, para continuar con procesos administrativos como el salvoconducto de permanencia. De esos salvoconductos depende que los migrantes puedan quedarse en el país, por lo que para ellos es muy importante que las autoridades no cesen esos trámites.



También resaltó que para muchos migrantes el aislamiento o incluso el distanciamiento social es imposible, pues pueden vivir en lugares que comparten con muchas personas, o incluso vivir en la calle, por lo que no pueden tomar esas acciones que el gobierno promueve para prevenir el coronavirus.



Moreno también hizo hincapié en la necesidad de que haya una coordinación para la atención de la población migrante entre el gobierno nacional y los locales, de modo que se garanticen sus derechos.

En tercer lugar intervino Ligia Bolívar, de Dejusticia, quien habló de cómo se está viviendo el coronavirus en Venezuela, así como de la situación de personas migrantes en otros países.



Indicó que en el país vecino la estrategia del gobierno ha sido de negación y represión a quienes alertan de riesgos por esta pandemia. En un país donde no hay agua en todos los lugares y muchísima población vive del día, es más difícil que tomen medidas de aseo intensivas, así como de aislamiento preventivo, expresó.



Bolívar también habló sobre las principales razones por las que las personas migran, como el tema de seguridad, de empleo, acceso a salud y alimentación. Por ejemplo, dijo que algunas personas dejan sus países, aún teniendo empleo, porque lo que ganan no les alcanza para sostener a su familia. En Venezuela, por ejemplo, dijo Bolívar, el salario mínimo está en unos 5 dólares.



La experta también explicó que así como hay migrantes que llegan, hay una cantidad mínima que regresa por razones como pensar que las cosas van a mejorar o que algún amigo o familia que los auxilió en un pasado puedan volverlo a hacer.



Pero la gran mayoría de la población migrante permanece por fuera de su país, por lo que, dijo Bolívar, las políticas públicas de los países deben pensar en la permanencia y en que esas personas van a seguir en los países.



En cuanto a otras naciones, citó, por ejemplo, países en los que hay amenazas de expulsión de migrantes sospechosos por coronavirus, así como otras personas que por el cierre de fronteras están atrapadas.



Para la experta, es preocupante que entre las medidas del gobierno colombiano para la cuarentena, está por ejemplo la prohibición de desalojo durante la crisis, pero específicamente de familias colombianas, lo que excluiría a los migrantes.



Habló también de medidas positivas que han tomado otros países en medio de la crisis, por ejemplo, especificar que se debe proteger a la población migrante contagiada, entre otras.



También explicó que se han registrado 9 pronunciamientos de organizaciones internacionales como Acnur y la ONU sobre la protección que los países deben brindar a los migrantes en medio de la pandemia.



JUSTICIA