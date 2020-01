Con peluca rubia, Aida Merlano se movilizaba en Maracaibo

Lejos del glamour que la identificó y muy diferente a la última imagen que se conocía en el momento de su fuga en Bogotá, Aida Merlano fue capturada por miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) en la tarde de este lunes, en un residencia ubicada en un sector exclusivo de Maracaibo, capital del estado Zulia, en el apartamento 11-C, del undécimo piso del edificio residencial Costa del Sol, en la avenida El Milagro, la principal de este sector.



Merlano estaba acompañada por otras personas, entre ellas, Jacob Manuel Vargas Silvera, un hombre de contextura gruesa, que al parecer fue quien la ayudó a escapar la tarde del primero de octubre del consultorio odontológico del Centro Médico de La Sabana, al norte de Bogotá.



La excongresista, en complicidad con personal del consultorio, se deslizó por una cinta roja y cayó en la entrada del parqueadero, donde era esperada por un motociclista.

Este es el momento cuando que Aída Merlano sube a la motocicleta y se fuga del consultorio odontológico en Bogotá. Foto: Archivo particular

En documentos del Congreso aparece que el hombre trabajó en la Cámara de Representantes desde 2017 y tuvo varios contratos en la UTL de Merlano. Tenía el grado se asistente 1 en su labor en el Legislativo y en su hoja de vida figura que nació en Barranquilla (Atlántico), de donde también es Merlano Rebolledo.



La prófuga de la justicia colombiana, en el momento de su captura, no tenía documentos, pero en las pesquisas de los uniformados fueron encontradas pelucas de color rubio, extensiones de cabello y una buena cantidad de documentos falsos de identidad venezolana, al igual que siete teléfonos celulares, cuatro de ellos de baja gama para que no fueran rastreados, y un portátil, en el cual habría importante información de cuentas bancarias y otros negocios.



Merlano se movilizaba por las calles con una imagen cambiada, vestía muy normal para mostrar un bajo perfil y se distinguía por cubrir su larga cabellera negra con pelucas y extensiones rubias. De esa manera se camuflaba.



En el procedimiento de la Faes no hubo resistencia, pero -de acuerdo con testimonio de algunos miembros que efectuaron el operativo- Merlano, al parecer, intentó sobornar con una alta suma en dólares al oficial que comandó el operativo.



La exsenadora y las otras dos personas que la acompañaban fueron detenidas por el grupo Faes, el cual informó de dicho procedimiento al Ministerio Público y a Interpol.



En primera instancia, Merlano -quien ingresó a Venezuela de manera ilegal- será acusada por este delito en las próximas 48 horas ante un tribunal del Zulia.



La excongresista fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión después de encontrarla responsable de corrupción electoral, concretamente de hacer parte de una red que se dedicaba a comprar votos.



Según la Corte, los métodos utilizados por Merlano para obtener una curul en el Congreso en las pasadas elecciones del 2018 "no fueron transparentes sino el resultado de una estructura delictiva ideada por ella, coordinada, dirigida, organizada y encabezada, que venía funcionando de tiempo atrás en la consecución de escaños de elección popular a través de la vulneración de los diferentes mecanismos de participación democrática, entre ellos la compra del voto".



La ficha de Interpol dice que la excongresista fue condenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por “concierto para delinquir agravado, coautora de los delitos de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo, y tenencia de armas y municiones”.



Por el momento, las autoridades continúan verificando la identidad del hombre, al tiempo que están trabajando en cómo lograr que Merlano sea enviada al país.



ELTIEMPO.COM