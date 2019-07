Comandante del Ejército dice que no se va y niega divisiones

Señalamientos por casos de corrupción le costaron la cabeza al general Jorge Romero, tienen en vacaciones al segundo comandante del Ejército Adelmo Fajardo, y en el caso más reciente judicializado fueron capturados 12 suboficiales señalados de cobrar por traslados de uniformados.



En medio de ese panorama, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, habló con EL TIEMPO, negó divisiones internas, manifestó su preocupación por las denuncias y dijo que no renunciará y se quedará para aplicar una política de cero tolerancia con la corrupción.

¿Qué está pasando en el Ejército?

​

Los hechos negativos que hoy hacen parte de la agenda mediática del país no obedecen a una política institucional ni son el común denominador del Ejército Nacional. Al contrario de ello, son hechos puntuales que nos duelen y preocupan, ante los cuales siempre reiteraremos nuestro compromiso con las autoridades que adelantan las investigaciones para el esclarecimiento de estos.



¿Qué está haciendo para hacer correcciones en la fuerza?

​

Los colombianos deben tener la absoluta certeza de que, frente a cualquier hecho o comportamiento indebido de algún integrante de la institución, estamos actuando con los mecanismos internos acordes con la ley y también en colaboración armónica con las autoridades competentes. Es así como más de 100 integrantes del Ejército han sido retirados del servicio activo o están a disposición de las autoridades. Esta semana, en una operación de contrainteligencia, 12 militares fueron puestos a disposición de la Fiscalía.



¿Conocía de alguna actividad irregular de los generales Adelmo Fajardo y Jorge Romero?

​

No tenía conocimiento hasta hace unos días, cuando la Fiscalía General informó al ministro de Defensa de las investigaciones que se estaban adelantando contra el general Romero. Con respecto al general Fajardo, a excepción de la investigación recientemente anunciada por el Procurador General, no cursa investigación de la que sepa hasta el día de hoy. De la misma forma, y durante el tiempo en el que me desempeñé como inspector general, tampoco conocí de presuntas irregularidades cometidas por los oficiales.



¿Por qué al general Fajardo, su segundo al mando, señalado de supuestos malos manejos de dinero, se le conceden vacaciones para defenderse?

​

La autorización concedida hace parte de un derecho adquirido del oficial, y será él mismo quien determine la manera de emplear ese tiempo. Para este caso fue su determinación solicitar sus vacaciones para atender los requerimientos de las autoridades competentes.



¿Tuvo usted oportunidad de hablar con su segundo, qué explicación le dio?



Claro que hablamos del tema; sin embargo, él fue enfático en mencionar que la única investigación que actualmente se encuentra activa es la abierta hace unos días por la Procuraduría General.



Al general Jorge Romero se lo señala de supuestamente entregar salvoconductos durante su paso por la Cuarta Brigada. ¿Por qué a él se le dio de baja?



El retiro del general Romero se efectuó en desarrollo de la facultad de llamamiento a calificar servicios, que se encuentra contenida en el régimen especial de las Fuerzas Militares, la cual es una facultad que se ejerce en pro del servicio por conveniencia de este y de la administración pública, y que procede cuando se hayan cumplido los requisitos por tener derecho a la asignación de retiro. Ello no implica la existencia de condenas ni significa el desconocimiento de la presunción de inocencia de la que goza el general de las investigaciones adelantadas en su contra.



¿Han realizado alguna investigación en Medellín sobre la entrega de salvoconductos?



Las investigaciones que se adelantaron por las presuntas irregularidades relacionadas con el otorgamiento de salvoconductos tuvieron como personal vinculado a los jefes de Estado Mayor de la Brigada, quienes tienen la competencia para este trámite. En consecuencia, dichas diligencias no tuvieron como investigado al general Romero.

¿Existió una cacería de brujas por la filtración de información a los medios de comunicación? Se lo pregunto por el traslado del general Eduardo Quirós, de contrainteligencia.

​

El hecho de que el general haya sido trasladado a una nueva unidad del Ejército no significa que de plano se acepten estas situaciones. Lo que se busca, bajo el principio de transparencia, es permitir que las investigaciones sigan su curso.



Sobre el coronel Elkin Argote, señalado por la Fiscalía de proteger a ‘Gárgola’, uno de los criminales más buscados en el sur del país, ¿qué otras medidas se adoptaron además del llamado a calificar servicios?



Una vez la Fiscalía informó de esta situación, el Comando de Reclutamiento abrió la indagación disciplinaria n.° 006 de 2019, la cual continúa en curso. Además, se retiró de la fuerza. De igual forma, se ordenó la entrega de la vivienda fiscal que ocupaba.



Hemos hecho todo lo que nos corresponde frente a esta situación. Como comandante del Ejército, reitero que no toleraré ningún acto ilícito, ni mucho menos la connivencia con integrantes de organizaciones ilegales o de quienes están inmersos en conductas delictivas.



¿Verificaron si en realidad el oficial escondió a ‘Gárgola’ en una unidad militar en Bogotá?

​

La investigación interna ordenada y que se encuentra en curso permitirá esclarecer la permanencia o no, y el tiempo de esta en la vivienda fiscal que había sido asignada al coronel cuando se encontraba en actividad.



Sin embargo, desde ya he ordenado revisar las medidas de seguridad para el ingreso a las guarniciones militares. Este caso se convierte en una lección aprendida para nuestra contrainteligencia, y se tomarán las medidas para que una situación semejante no vuelva a ocurrir.



¿Existe algún tipo de división interna en el Ejército? Se lo pregunto porque hay quienes hablan de puja de poderes para sacarlo.

​

Quienes integramos la institución cumplimos las directrices emanadas por el comandante del Ejército que sea designado por el señor Presidente de la República. Esto es intrínseco a nuestra disciplina y quehacer militar. Entendemos que quien ocupe este cargo es quien nos representa. La institución es una sola, sin divisiones, y tanto yo como mis predecesores trabajamos enfocados hacia el cumplimiento de la misión constitucional.



General, varios sectores han pedido su renuncia, afirman que usted está muy cuestionado por el tema de ‘falsos positivos’ y por esta racha de escándalos, ¿qué les responde?

​

No ha sido fácil que los ecos de mis pronunciamientos tengan suficiente alcance ante la opinión pública, porque, aunque siempre he hablado con transparencia y de manera abierta en el sentido de indicar que no tengo ninguna investigación por este tema, los sectores que usted menciona continúan con los cuestionamientos sin fundamento.



Como todo ciudadano, creo en la justicia y en el respeto de los principios de presunción de inocencia, derecho a la defensa, contradicción y, en general, a un debido proceso. Estos son derechos que también nos asisten a los servidores públicos.



Mi permanencia en el cargo obedece a una decisión de nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el señor Presidente de la República. Mi actuar ha sido transparente y abierto no solamente para mis superiores, subalternos, sino también ante los colombianos y las autoridades. Ello me permite estar con la frente en alto y la conciencia tranquila. Cada día, mi motivación es cumplir la misión constitucional y lograr que el Ejército cumpla con ética y transparencia la misión constitucional.



¿Qué les dice a sus hombres que están en operación y ven que sus superiores son cuestionados por asuntos de corrupción?

​

No es un momento fácil para la institución. Y, sí, en quienes pienso primero es en ellos y en sus familias, porque sé de la entrega, del valor, el coraje y el sacrificio que día a día ponen para el desarrollo de su misión. A ellos, mi eterna gratitud como comandante, que estoy seguro comparten los cerca de cincuenta millones de colombianos. Tengan la certeza de que no dudaré en tomar las decisiones que sean necesarias para hacerle frente a la corrupción, en cualquiera de sus niveles.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET