Miles de colombianos huyeron a Venezuela por el conflicto armado

Casi ocho mil colombianos que buscaban huir del conflicto armado en Colombia estarían hoy en calidad de refugiados en Venezuela, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidad para los Refugiados (Acnur). Y en los dos últimos años han ingresado a Colombia cerca de 900.000 venezolanos que huyen de la crisis humanitaria en ese país.Esas dos cifras evidencian la historia que comparten las dos naciones y que en dos lapsos de tiempo distintos han experimentado el drama del exilio.

Aunque hoy mucho se habla de los venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos años, pocos recuerdan a los miles de colombianos que migraron al país vecino.



Después de varias décadas de conflicto, determinar con exactitud cuántas personas salieron del territorio nacional a causa de los efectos de la guerra y la violencia generalizada es un reto que enfrenta muchas dificultades, por ejemplo la inexistencia en Colombia de un registro sobre el fenómeno; además, los países que han acogido a la población exiliada solo tienen registros fraccionados.



Aparte de los 7.861 refugiados colombianos, que dice Acnur viven en Venezuela, hay 173.673 personas que viven en situaciones similares. Ambos representan más del 99 por ciento del total de los refugiados que hay en ese país.

Las memorias de esos desplazamientos son recogidos en el informe ‘Exilio colombiano. Huellas del conflicto armado más allá de las fronteras’, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que dice que estas historias “constituyen una pieza fundamental para avanzar colectivamente hacia la compresión de la evolución de esta forma de violencia y su relación con el conflicto armado, dentro y fuera del país”.



Muchos de los colombianos que se habían exiliado en Venezuela ya han regresado, empujados por otras formas de violencia; de hecho, de acuerdo con cifras de Acnur, unos 250.000 colombianos han retornado de ese país desde mediados del 2017.

Según la investigación del CNMH, con la degradación y la agudización de la guerra, especialmente desde finales del siglo XX y comienzos del XXI, muchos colombianos tuvieron que irse como consecuencia de persecuciones, amenazas, secuestros y asesinatos, además de despojos de tierras y desplazamientos forzados.



Por mucho tiempo, Venezuela fue un espacio de tranquilidad y refugio para los colombianos. Sin embargo, en los últimos años ha dejado de ser un referente de acogida, protección e integración, pues la crisis humanitaria que vive ha obligado a los colombianos a abandonar la vida que habían construido allí.



La cifra de colombianos en Venezuela ha descendido como consecuencia de esa difícil situación y de campañas del gobierno de Nicolás Maduro para combatir la criminalidad en la frontera colombo-venezolana, uno de los corredores más estratégicos para el tráfico de armas, estupefacientes, y el contrabando.

Desesperados, los deportados cruzaban trochas y ríos con los pocos enseres que pudieron salvar. Foto: Mauricio Dueñas / EFE -Archivo Colombianos deportados de Venezuela esperaron en Cúcuta con algunos de sus enseres alguna ayuda por parte del Gobierno. Foto: Luis Acosta / AFP -Archivo Provisionalmente se habilitaron coliseos para que se resguardaran mientras se define su situación. Foto: José Miguel Gómez / Reuters Archivo Algunos también cruzaron el puente internacional Simón Bolívar. Foto: Mauricio Dueñas / EFE -Archivo

Es más, como lo recoge el documento, entre 2015 y 2016 el Gobierno de Venezuela formuló medidas para combatir “la delincuencia” fronteriza, operaciones que se convirtieron en un espacio de graves violaciones de los derechos humanos y de un uso excesivo de la fuerza hacia la población colombiana en las fronteras. Además de fomentar una escalada de xenofobia.



Por otro lado, por el cierre fronterizo promovido por Venezuela entre 2015 y 2016 comenzó “uno de los movimientos migratorios más fuertes de la historia reciente entre los dos países: la deportación de aproximadamente 2.000 personas y el retorno masivo de más de 22.000”, señala el CNMH.

Según recoge el libro, en estos procesos de deportación también desaparecieron colombianos. Esta situación generó una sensación de angustia especialmente a quienes dejaron a menores de edad solos en sus casas, sin saber qué era lo que estaba pasando. “Las familias buscaban desesperadamente cómo reencontrarse. El hecho de no tener a sus hijos, hermanos y otros parientes es un sentimiento que los acompaña hasta hoy”, por lo que muchos deportados decidieron regresar a Venezuela, aunque corrían el riesgo de ser deportados nuevamente.

El ‘desexilio’

El CNMH señala que existen dos momentos críticos de quiebre en los proyectos de vida de los retornados: “sus vidas en Colombia se partieron en dos cuando la guerra, la violencia y la persecución los obligaron a salir del país y exiliarse en Venezuela como única alternativa para salvarse; esa segunda vida, que a pesar de las dificultades habían logrado reconstruir en Venezuela, volvió a partirse en dos cuando las nuevas formas de violencia y persecución los devolvieron a Colombia”.

Volver al país no representó el fin de los problemas; por el contrario, planteó un presente lleno de incertidumbre sobre qué pasaría con sus vidas. Por ejemplo, muchos de los retornados habían salido de Colombia hace tanto tiempo que ya no recuerdan o no tienen lugares adonde llegar.



Otros fueron llevados por sus padres cuando aún eran niños, por lo que ni siquiera recuerdan la ciudad colombiana en la que nacieron ni conocen personas en Colombia que los puedan acoger.



Pero el regreso también surgió como una oportunidad para evaluar los posibles caminos que quedan luego de volver. “La búsqueda de un espacio tranquilo y seguro que les permita restablecer, en alguna medida, lo perdido es el punto de partida de la tercera vida de miles de exiliados retornados”, anota el informe.



Los retos y desafíos durante su nueva vida en Colombia no son fáciles, además de que, desde este lado, la frontera colombo-venezolana tampoco mejora. Por otro lado, gran parte de los colombianos que regresaron del exilio, tras haber buscado una vida más tranquila y lejos del conflicto colombiano, se establecieron cerca de la frontera, en territorios que siguen siendo controlados por los grupos armados ilegales. “La guerra sigue dejando a su paso numerosos asesinatos, amenazas y otros hechos violentos, acentuados por la militarización”, señala el CNMH.

El informe resalta cómo el exilio y el ‘desexilio’ han marcado la forma como esos colombianos ven la realidad de miles de venezolanos que, por diferentes motivos, han tenido que cruzar la frontera hacia este país.



“Al ver la difícil situación que están pasando los migrantes venezolanos, los exiliados retornados manifiestan sus sentimientos de solidaridad. La realidad de la crisis migratoria de los venezolanos les recuerda, de alguna manera, su propia historia, la primera vida que tuvieron que dejar cuando salieron a buscar protección en Venezuela”, concluye el informe.

