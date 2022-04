Seis meses han pasado sin que María Alexandra sepa la verdad sobre la muerte de su hijo, pero dice que está segura de una sola cosa: "Lo mataron, no fue un suicidio".



El 31 de octubre, a las 11: 30 de la noche, recibió una llamada de una amiga de Bryan Salvador Velasco Porras en la que le decía que su hijo supuestamente se había ahorcado.



María Alexandra duda completamente de esta versión. A las 8: 30 de la noche, tres horas antes de que se reportara su fallecimiento, habló con Bryan y no lo había notado ni triste ni con problemas. "Me dijo que me amaba mucho y que estaba estudiando para el parcial de botánica 2 y que era el último examen que le faltaba pasar, y quedamos en hablar el día siguiente para saber cómo le había ido”, recalca.

“Cuando contesté la llamada pensaba que se le había olvidado algo, pero no, fue el peor mensaje de mi vida. Era Micaela, una de las compañeras con las que vivía, y me decía que Bryan se había acabado de ahorcar supuestamente por depresión crónica”, recuerda.



Bryan llegó a Argentina el 24 de septiembre de 2019 y se radicó en Córdoba. Estaba cursando el segundo semestre de Agricultura y Floricultura en la Universidad de Córdoba y trabajaba, además, con criptomonedas.

Ante la angustia de no saber lo que pasó con su hijo, María Alexandra viajó a Córdoba el 16 de noviembre. “No fue un suicidio, mi hijo no sufría de depresión crónica y la Fiscalía nunca solicitó el historial clínico donde aparentemente un psicólogo lo estaba viendo. Necesito saber cómo murió mi hijo”, cuestiona.



En la búsqueda de la verdad, que aún no termina, María Alexandra ha tenido que sobrellevar varios obstáculos y librar todo un viacrucis. “Primero me dijeron que no se podría hacer la repatriación del cuerpo porque se debía esperar la segunda autopsia, luego que no sabían la ubicación del cuerpo del hijo y no se responsabilizan por eso. Hasta hace un mes se realizó la cremación de mi hijo”.



“Todo esto es una controversia y una mentira tras mentira”, reclama.



Las dudas de la muerte

La autopsia que se hizo al cuerpo de Bryan, según afirmó la defensa de la familia, fue muy deficiente. Y aunque se hallaron hematomas en la cabeza se dejó como hipótesis principal la del suicidio.



En el informe de Policía Judicial, que se encuentra en el expediente, se registra “un hematoma subgaleal de 4 x 3 cm en región parietal izquierda”. Además, se describe que “el cuerpo fue hallado en posición de cubito dorsal con miembros superiores e inferiores extendidos sobre el piso sin ropa en el torso y con pantalón largo de color negro. En las muestras no se evidenció consumo de alcohol ni drogas.



Los testimonios entregados por parte de los amigos a Policía Judicial eran contradictorios, mientras una de las compañeras señaló que lo encontraron sentado otro dijo que seguía colgado. Sin embargo, en mensajes de WhatsApp a la familia habían dicho que cuando llegaron ya estaba la policía y los paramédicos.



Tampoco- reclama la familia- hay un historial clínico donde se diga que sí tuvo depresión crónica, como lo afirmaron sus amigos de manera premeditada tan pronto informaron de su muerte.



“Cómo unos ganchos de ropa pueden llegar a soportar el peso de una persona que medía aproximadamente 1,90 y de contextura robusta y quien, al fallecer, queda sentado. Si quedó sentado entonces no se hubiera asfixiado. No hay manera de que se hubiera colgado ahí”, recalca.



Algo que desconcierta más a sus familiares es que entre el 1 y 8 de noviembre se realizaron varios retiros de las cuentas bancarias del joven, en Bancor, por un total de 2 millones de pesos entre compras y transferencias. Las operaciones se efectuaron en el cajero del barrio Las Toscas, en Córdoba, y Bryan vivía en el barrio Ejército Argentino, a 3 horas en vehículo.



Los padres de Bryan desconocen cuánto dinero manejaba con el negocio de las criptomonedas, pero afirman que era lo necesario para seguir sus estudios y sostenerse.



Pese a todas las dudas del caso, la Fiscalía de instrucción decide determinar como posible causa de muerte “suicidio -asfixia mecánica por ahorcamiento”. Investigación que, hasta la fecha, no tiene ningún avance.



Una batalla sin fin

Bryan Salvador Velasco en su último cumpleaños, número 25. Foto: Cortesía de la familia

No hay un solo día en que esta madre, de 48 años, no piense en su hijo. Ha gastado más de 40 millones de pesos (que aún debe), en tiquetes y trámites, pero sostiene que lo único que la mantiene en pie es poder despedir a su hijo.

María Alexandra lo describe como un joven muy contento, nunca estaba triste o melancólico y le gustaba ayudar a los demás. Según cuenta, se hablaban todos los días, se compartían frecuentemente fotos y le contaba de sus planes.



“El pintaba mucho y era un artista, hacia manualidades, atrapasueños y le encantaba el dibujo artístico”. En el último tiempo, mientras continuaba su carrera de Agricultura y Floricultura empezó a arreglar jardines.



“Nosotros logramos abrir el expediente y recopilar pruebas. Encontramos varias irregularidades como que no se pidieron cámaras de la zona, no se incautaron ni el computador ni la tablet que tenía, hay muchos vacíos en la investigación”, cuestiona sobre la investigación por parte de la Fiscalía de Argentina.

Bryan Salvador Velasco era un apasionado por los viajes. Foto: Cortesía de la familia

La Cancillería le comunicó el 19 de marzo a la familia que las cenizas serían enviadas en valija diplomática y llegaron esta semana. Entre las buenas noticias, la alcaldía de Chía le ofreció hacerse cargo de la ceremonia y el entierro que se realizarán este sábado.



Con el dolor de despedir a su hijo sin saber realmente cómo murió, María Alexandra pide a las autoridades que no sigan con mentiras y evasivas y que esclarezcan el caso: “Es doloroso despedir a mi hijo en medio de una impunidad total”.

ANGY ALVARADO RODRÍGUEZ

