Luego de que en una entrevista con Bloomberg en Línea el embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti señaló que fue un error del gobierno de Iván Duque haber denunciado, junto con otros países, al régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) surgen preguntas sobre qué pasaría si el país se retira de esta denuncia.



Es de recordar que en 2018 Colombia lideró la denuncia presentada al organismo internacional para denunciar la violación de derechos humanos en Venezuela por cuenta del régimen de Nicolás Maduro.



(Le puede interesar, en contexto: Colombia lidera petición a la Corte Penal para que investigue a Maduro).

Sin embargo, retirarse de esa denuncia no tendría ningún efecto práctico, en primer lugar, porque la denuncia no solo fue interpuesta por Colombia sino también por países como Argentina, Perú, Chile y Paraguay.



Pero principalmente porque en 2021 la CPI tomó la decisión de abrir una investigación sobre Venezuela, "abriendo las puertas para que las víctimas tengan acceso a la justicia, y esa decisión es irrevocbale, en ese sentido, un supuesto desistimiento al denuncio conjunto no tiene ningún efecto", explicó Hernado Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).



(Lo invitamos a leer: La Corte Penal Internacional investigará formalmente a Venezuela).



Es decir, ya está en curso una investigación que por ahora, según dijo en su momento la CPI, no es contra ningún sospechoso en específico, sino para "determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”, dice un memorando de entendimiento signado por el mandatario nacional y el fiscal de la CPI en noviembre de 2021.



Conforme avance esta investigación será decisión de la Corte Penal Internacional llamar o juzgar a alguien en particular por las denunciadas violaciones a los derechos humanos en el país vecino.

