Colombia analiza enviar carta a Miss Universo por burla sobre narcos

Frente al comentario ofensivo que el presentador de Miss Universo 2019, Steve Harvey, hizo el domingo pasado a la señorita Colombia Gabriela Tafur, refiriéndose a los carteles del narcotráfico, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Camilo Gómez, dijo que ya están analizando medidas para tomar y que están pensando en enviar una carta al concurso expresando la molestia de Colombia por ese comentario.

El domingo, durante el cocnurso de Miss Universo, Harvey llamó a Tafur para unirse al grupo de 20 finalistas, en ese momento el presentador simuló estar nervioso ante la presencia de la señorita Colombia y luego le mostró la tarjeta con su nombre. “Aquí está escrito, aquí lo tienes”, dijo el presentador y Tafur, con una sonrisa, le respondió en chiste: “¿Estás seguro de que leíste bien, o me regreso? (…) Igual yo te perdono”.



Ante la respuesta de Tafur, Harvey dijo: “Tú sí me perdonas, pero la gente del cartel está molesta conmigo, y no lo están tomando de la misma manera”, hablando de los carteles de narcotráfico.



Sobre el episodio, el director de la Agencia de Defensa Jurídica le dijo a EL TIEMPO que están analizando mandar una carta a Miss Universo pidiéndoles que se disculpen por lo que pasó, e indicó que si bien en principio sería una comunicación formal pero no judicial, esto incluso podría terminar en una demanda de Colombia al concurso de belleza.



"No están furiosos los narcos, están furioso los colombianos" por ese comentario, expresó Gómez.

Cartel jokes are not funny @IAmSteveHarvey — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) December 9, 2019

La misma Tafur, luego del concurso, expresó en Twitter su descontento por el comentario, al igual que cientos de usuarios de redes quienes decían que lo dicho por el presentador era ofensivo contra el país y totalmente fuera de lugar.

