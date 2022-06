En los primeros cuatro meses de este año se habrían presentado 161 casos de abuso policial en todo el país, que habrían dejado 299 víctimas, lo que significa que en promedio hubo 1,3 casos diarios, según el más reciente reporte de Temblores ONG sobre esta situación.



Entre los registros hay 67 agresiones físicas, 23 personas heridas, 67 retenciones, 8 casos de violencia sexual, 15 casos de violencia verbal, 9 montajes judiciales y 7 homicidios.



La suma por tipo de violencia es superior al total de casos porque en un mismo caso pueden confluir múltiples formas de violencia, explicó la ONG, que indicó que esta medición se hizo con base en cuatro tipos de fuentes de información: denuncias directas de las víctimas o testigos de violencia policial, denuncias en medios de comunicación, denuncias en redes sociales, y denuncias de organizaciones de derechos humanos.



Frente a las regiones con más casos, Bogotá encabeza el listado con un 44,7 por ciento, seguido por Antioquia con 16,8 y Santander con 7,5 por ciento. Valle del Cauca, que había registrado la mayor cantidad de casos el año pasado, en 2022 solo tiene 3,1 por ciento de los casos.



Por su lado, las víctimas de violencia policial este año han sido en 50,5 por ciento de los casos hombres, en 19,3 por ciento de los casos mujeres cisgénero, el 0,6 por ciento fueron mujeres trans y el 0,3 por ciento corresponde a personas no binarias.



Además, se identificó que estudiantes (13 casos), prensa (10), defensores de derechos humanos (6) y personas que se dedican a la venta informal (5) son de las poblaciones más afectadas.



En el otro lado, los presuntos agresores han sido en su mayoría integrantes de la Policía, con participación exclusiva en 62,7% de los casos, otro 14,3 % de los casos tiene algún tipo de participación conjunta con otra fuerza del Estado (como el Goes, la Sijin y el Esmad), con civiles o con agentes de vigilancia privada.

Los mecanismos usados en la agresión

El escenario en donde más hechos se registraron fue en las distintas actividades y usos cotidianos del espacio público con un 35,4 por ciento de los casos, seguido de los escenarios de protesta social con un 23,6 por ciento.



El reporte de Temblores añade que el mecanismo de agresión más usado fue la agresión física sin armamento con 17,8 por ciento, seguido por el uso de armas de letalidad reducida (como gas lacrimógeno) o arma contundente (bolillo), cada una con 7,9 por ciento.



Además, el 37 por ciento de los casos donde se dio una agresión física sin armamento ocurrió en contextos de ocio en el espacio público, seguido por contextos de detención con un 18,5 por ciento.



"Esto muestra que en escenarios cotidianos la Fuerza Pública ha recurrido no sólo a su armamento de dotación sino también a agresiones como golpes, patadas, cachetadas, entre otras, como forma de intimidar a la ciudadanía", dice el informe.



